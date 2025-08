Immobilienkauf wird zum Wettlauf - wie die RIOD Immobilien GmbH Investoren mit Vorbereitung und Struktur zum Erfolg führt (FOTO)

Berlin (ots) - Lange Bearbeitungszeiten bringen Investoren unter Druck - wer

erfolgreich sein will, braucht schnelle Entscheidungen, digitale Prozesse und

erfahrene Partner. Die RIOD Immobilien GmbH unterstützt Privatanleger dabei,

handlungsfähig zu bleiben und lukrative Deals abzusichern. Wo die größten

Herausforderungen für Investoren liegen und mit welcher Strategie sie trotzdem

erfolgreich agieren können, erfahren Sie hier.



Der Immobilienkauf gerät ins Stocken: Aktuell zeigt sich eine deutliche

Verlangsamung in der gesamten Infrastruktur rund um den Immobilienkauf in

Deutschland. Ursachen sind unter anderem Personalengpässe, hohe Krankenstände,

Urlaubszeiten und nicht zuletzt die enorme Reglementierung gepaart mit einer

veralteten Bürokratie. Die Folge: Entscheidungs- und Bearbeitungsprozesse

verzögern sich - und damit auch der Zugriff auf attraktive Immobilienangebote,

die häufig nur kurzzeitig verfügbar sind. "In dieser Situation ist es für

Investoren essentiell, optimal vorbereitet zu sein - organisatorisch, finanziell

und mental", verrät Marc Odoy, Gründer und Geschäftsführer der RIOD Immobilien

GmbH. "Wer nicht rechtzeitig alle Unterlagen und Dokumente zusammengetragen hat,

riskiert, gute Angebote zu verlieren oder schlechtere Konditionen in Kauf nehmen

zu müssen."







Beratern und Experten zu setzen und der trägen Infrastruktur mit

vorausschauender Organisation zu begegnen", fährt der Immobilienexperte fort.

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tim Segler hat er die RIOD Immobilien GmbH

gegründet, um Privatanleger beim Vermögensaufbau zu unterstützen. Dazu

identifizieren sie gezielt besonders interessante und renditestarke

Immobilienprojekte, die Steuervorteile und mitunter staatliche Förderungen

bieten. Zudem entwickeln die Experten über die hauseigene Projektentwicklung

attraktive Immobilien-Investments. Damit entsteht für Anleger eine fundierte

Grundlage, um auch in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich und

nachhaltig Vermögen aufzubauen.



Vorbereitung ist entscheidend: So sichern sich Investoren attraktive

Immobilienangebote



Wer beim Immobilienkauf erfolgreich sein will, sollte vor allem eines

mitbringen: gute Vorbereitung. Besonders wichtig ist, dass die Finanzierung

schnell stehen kann. Wer zügig eine Entscheidung treffen und diese auch belegen

kann, ist im Vorteil. Auch die nötigen Unterlagen sollten idealerweise schon

komplett vorliegen - das spart Zeit und zeigt Professionalität. Und nicht

zuletzt hilft es, wenn man bei wichtigen Punkten schnell eine klare Zusage geben

kann. Das macht den Unterschied, wenn mehrere Interessenten im Spiel sind. "Je





