Wienerberger erwartet besseres zweites Halbjahr

Der österreichische Ziegel- und Baustoffhersteller Wienerberger (AT0000831706) wird Mitte August die Zahlen zum ersten Halbjahr 2025 vorlegen. Vergangene Woche veröffentliche der Konzern in einem Trading Update erste Eckdaten: So wird das Umsatzwachstum aufgrund gestiegener Absatzvolumina ca. 5 Prozent betragen, der Halbjahresumsatz somit bei ca. 2,3 Mrd. Euro liegen, das operative EBITDA sank erwartungsgemäß um 5 Prozent auf 380 Mio. Euro. Das unsichere Makro-Umfeld, anhaltende Inflation und hohe Hypothekenzinsen belasteten die volatilen Märkte in Nordamerika und sorgten für sinkende Absätze. Durch strategische Investitionen und Akquisitionen baut Wienerberger seine Plattformen weiter aus und erwartet für H2 ein EBITDA oberhalb von H1. Gestützt wird die Annahme durch die Aufwärtsdynamik bei Wohnbaukrediten in Westeuropa, die als Frühindikator dienen.

