Für diesen Dividendenwert und KI-Profiteur läuft es wie geschmiert!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Duke Energy

Vor einem Jahr wurde an dieser Stelle der US-Energieversorger Duke Energy als KI-Profiteur auf Herz und Nieren überprüft und ihm sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Perspektive weiteres Aufwärtspotenzial bescheinigt. Gegenüber dem Stand vom 05.08.2024 hat die Aktie eine Gesamtrendite von 13,3 Prozent eingefahren. Auf Wunsch der Community wird das Papier nun erneut unter die Lupe genommen.

Die Story ist unverändert intakt. Angesichts des rasanten Ausbaus von KI-Datenzentren wächst der Energiebedarf in den USA schnell. Inzwischen werden einzelne Projekte nicht mehr im Megawatt-, sondern bereits im Gigawattbereich geplant. So zum Beispiel das „Hyperion“ genannte Cluster von Meta Platforms, das über eine Rechenleistung von 5 Gigawatt und die Größe des New Yorker Stadtteils Manhattan verfügen soll.

Die steigende Energienachfrage hat schon jetzt Folgen sowohl für private als auch industrielle Verbraucherinnen und Verbraucher. In den vergangenen 12 Monaten sind die Preise für Elektrizität in den USA um knapp 6 Prozent gestiegen – Tendenz weiter steigend. Damit profitieren Energieversorger gleich doppelt: Sie verkaufen nicht nur mehr, sondern auch teureren Strom, was Investitionen trotz der anhaltend hohen Zinsen attraktiver macht und für weiteres Unternehmenswachstum sorgen dürfte.

Duke Energy Chartsignale

U-Konsolidierung abgeschlossen: Die Aktie hat ihre Untertassenformation mit einem Ausbruch und neuen Rekordnotierungen beendet.

Die Aktie hat ihre Untertassenformation mit einem Ausbruch und neuen Rekordnotierungen beendet. Cup-and-Handle-Pattern: Die anschließende Korrektur hat zu einer Untertasse mit Henkel geführt, mit dessen Hilfe ein weiterer Ausbruch gelang.

Die anschließende Korrektur hat zu einer Untertasse mit Henkel geführt, mit dessen Hilfe ein weiterer Ausbruch gelang. Aufwärtstrend intakt: Trotz wiederholter Konsolidierungen ist die übergeordnete Aufwärtsbewegung die dominierende, was für weiter steigende Kurse sorgen dürfte.

Trotz wiederholter Konsolidierungen ist die übergeordnete Aufwärtsbewegung die dominierende, was für weiter steigende Kurse sorgen dürfte. Angriff auf neue Allzeithochs: Von neuen Rekordnotierungen ist die Aktie nur wenige Prozent entfernt. Ein neues Kaufsignal ist damit zum Greifen nahe.

Die Weichen in die richtige Richtung sind gestellt

Auch charttechnisch hat die Aktie des Unternehmens, das Abnehmerinnen und Abnehmer vorwiegend im Mittleren Westen sowie dem Südosten der USA bedient, Fortschritte gemacht. Die mehrjährige Untertassenformation konnte mit einem Ausbruch nach oben abgeschlossen werden.

Zwar kam es anschließend zu einer mehrmonatigen Korrektur, solche sind für U-Formationen jedoch nicht ungewöhnlich. Es kam zu einem sogenannten Cup-and-Handle-Pattern, also einer Untertassenformation mit Henkel. Aus diesem konnte Duke Energy im Februar bei der alten Ausbruchsmarke von 115 US-Dollar ausbrechen und somit auf neue Rekordnotierungen ansteigen.

Von der durch US-Präsident Donald Trump verursachten Zollpanik blieben die Anteile anders als diejenigen von gefragteren Papieren wie Constellation Energy und Vistra, weitgehend unberührt. Damit wurde die Aktie ihrem defensiven Charakter gerecht.

Neue Allzeithochs fest im Blick

Nach einigen Gewinnmitnahmen ist Duke Energy bereits wieder auf dem Weg in Richtung neuer Rekordnotierungen. Zuletzt wurden die Marke von 115 US-Dollar sowie die 50-Tage-Linie als Unterstützungen ebenso ausgiebig wie erfolgreich getestet. Dabei wurde auch die steilere der beiden aktuell relevanten Aufwärtstrendlinien bestätigt.

Außerdem profitierten die Anteile von einer Konsolidierung der zwischenzeitlich heiß gelaufenen technischen Indikatoren. Zwar konnten sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD mit eigenen Hochs das Allzeithoch der Aktie bestätigen, was mittel- und langfristig ein ermutigendes Zeichen ist.

Allerdings waren beide selbst auf Wochenbasis im überkauften Bereich angelangt, was eine Korrektur wahrscheinlich werden ließ. Diese darf mit dem sich abzeichnenden Ausbruch über 122 US-Dollar als abgeschlossen gelten.

Technische Indikation befürwortet steigende Kurse

Für einen Ausbruch über diese mittelfristige Widerstandslinie spricht neben den konsolidierten technischen Indikatoren der in diesen unverändert zu beobachtende Aufwärtstrend, der die Trendrichtung der Aktie nach oben bestätigt.

Dem MACD ist außerdem wieder der Sprung über seine Signallinie gelungen, was für einen erneut an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend spricht. Auch die gleitenden Durchschnitte zeigen unverändert nach oben. Damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für neue Rekordnotierungen, die ein Kaufsignal bedeuten würden.

Zur Unterseite ist Duke Energy gegenwärtig durch das Unterstützungscluster bei 115 US-Dollar abgesichert. Sollte dieses versagen, stünde mit 105 US-Dollar ein weiterer Support zur Verfügung. Hier verläuft neben einer horizontalen Unterstützung auch die 200-Tage-Linie. Außerdem beginnt hier ein breiter Unterstützungsbereich, der sich bis etwa 98 US-Dollar erstreckt. Für eine Korrektur in diesen Bereich gibt es derzeit jedoch keine Anzeichen.

Moderate Bewertung – vor allem gegenüber der Konkurrenz

An der Wall Street sind Expertinnen und Experten weiterhin vorsichtig optimistisch gestimmt. Bei insgesamt 19 Empfehlungen überwiegen gegenwärtig mit Zehnmal „Halten“ die neutralen Bewertungen. Das mittlere Kursziel von 129,21 US-Dollar lässt jedoch eine Upside von 5,1 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag offen.

Mit einer erst vor kurzem auf 1,065 US-Dollar angehobenen Quartalsdividende kommt die Aktie außerdem auf eine mit 3,47 Prozent überdurchschnittliche Dividendenrendite, während das Unternehmen vor allem beim Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 7,7 eine unter dem Branchendurchschnitt liegende Bewertung bietet.

Das für das laufende Geschäftsjahr geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,5 ist zwar ein im Vergleich zum Fünfjahresmittel knapp 7 Prozent über dem Durchschnitt liegender Wert, ist aber zugleich Ausdruck dafür, dass Anlegerinnen und Anleger für die Versorgerbranche insgesamt höhere Vielfache zu bezahlen bereit sind.

Gegenüber Mitbewerbern wie Constellation Energy (KGVe 2025: 36,4) und Vistra (KGVe 2025: 31,6), die von Investoren vor allem aufgrund ihrer Kernreaktoren gefragt waren, handelt Duke Energy aber unverändert mit hohen Abschlägen. Hier sollten Anlegerinnen und Anleger also am Ball bleiben und könnten bei Korrekturen gut beraten sein, Positionen auf- und auszubauen.

Duke Energy auf einen Blick

ISIN: US26441C2044

US26441C2044 Börsenwert: 95,5 Milliarden US-Dollar

95,5 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 3,5 Prozent

3,5 Prozent KGVe 2025: 19,5

19,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Die Duke Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 106,5EUR auf Tradegate (04. August 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.