Kursexplosion! Nach +220 % in 4 Monaten. Knallt diese Uranaktie weiter rauf?

Nach der furiosen Aufwärtsbewegung des Uranpreises im Frühjahr dieses Jahres ist nun etwas Ruhe eingekehrt. Der Preis ging von knapp 79 US-Dollar auf mittlerweile 70 US-Dollar zurück. Bislang verläuft die Konsolidierung in geordneten Bahnen. Sie könnte daher die Basis für die nächste Aufwärtsbewegung legen. Der Uranpreis hat das Konsolidierungsszenario derzeit auch nicht exklusive. Nicht zuletzt lassen es die Edelmetalle ebenfalls etwas ruhiger angehen. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Explodiert nun der Goldpreis?“ und „Silberpreis vor massiver Bewegung“.

Nach +220 % in 4 Monaten. Knallt diese Uranaktie weiter rauf?

Knackige Kursanstiege prägten in den letzten Wochen das Bild im Uransektor. Zuletzt wurde an dieser Stelle die Aktie der kanadischen Cameco thematisiert. Trotz vergleichsweise hoher Marktkapitalisierung gelang auch Cameco spielend eine Kursverdopplung seit April.

Mit Energy Fuels rückt nun ein weiterer Überflieger aus dem Uransektor in den Fokus. Die Aktie des US-amerikanischen Uranunternehmens zeigt(e) sich sogar noch dynamischer als Cameco. Das exponierte Kursniveau kommt jedoch in Kürze auf den Prüfstand, denn Energy Fuels hat die Veröffentlichung der Q2-Daten für den 07. August angekündigt.

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung" kostenlos!

Energy Fuels im Kurzportrait

Energy Fuels ist vorrangig in den USA aktiv. Dabei fördert es nicht nur Uranoxid (U3O8) sondern setzt auch auf Vanadium und Seltene Erden. Das Projektportfolio der US-Amerikaner ist überaus interessant. Neben aussichtsreichen Entwicklungsprojekten finden sich darin produzierende Minen und Minen, die kurz vor der Inbetriebnahme stehen. Das unumstrittene Flaggschiffprojekt ist bislang hierbei die Pinyon Plain-Mine im US-Bundesstaat Arizona. Die Produktion kommt nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser ins Rollen. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Während im April die Produktion der Mine 151.400 lbs U3O8 betrug, waren es im Mai bereits 258.745 lbs. Im Juni belief sich die Produktion auf 230.661 lbs U3O8.

Zusammengefasst

Energy Fuels ist ein exzellent positionierter Uranproduzent, der nicht zuletzt durch das Thema Seltene Erden weiteres Potenzial verspricht. Die anstehenden Zahlen für das 2. Quartal müssen jedoch erst einmal das aktuelle Kursniveau bestätigen. Das Unternehmen ist finanziell solide ausgestellt. So gab Energy Fuels die Barmittel zum 31. März 2025 mit 73 Mio. US-Dollar. an. Zudem ist das Unternehmen zum Stichtag 31. März schuldenfrei. Das exponierte Kursniveau der Aktie verlangt jedoch aus charttechnischer Sicht nach einer Konsolidierung, schließlich ging es seit Anfang April von 3,2 US-Dollar auf über 10 US-Dollar. Um das Momentum nicht zu gefährden, wäre es ideal, wenn etwaige Gewinnmitnahmen bzw. eine Konsolidierung auf 8 US-Dollar begrenzt bleiben würden. Sollte es darunter gehen, wäre Obacht geboten. Auf der Oberseite ist der Weg zunächst in Richtung 11,3 US-Dollar frei. Hier liegt ein Zwischenhoch aus dem Jahr 2021.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.