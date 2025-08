H.I.G. Capital schließt die Übernahme von Kantar Media ab

Kantar Media mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medienmessung und -analyse, das innovative Einblicke in das Publikumsverhalten, die Werbewirksamkeit und das Mediennutzungsverhalten bietet. Das Unternehmen ist in mehr als 60 Märkten tätig und bietet ein breites Portfolio an Lösungen an, darunter Publikumsmessung, medienübergreifende Analysen und Tools zur Medienvalidierung, die Marken, Agenturen und Medieninhaber unterstützen.

Patrick Béhar, CEO von Kantar Media, erklärte: „Wir freuen uns, mit dem Abschluss der Transaktion nun offiziell Teil der H.I.G.-Familie zu sein. Ich möchte H.I.G. meinen Dank für ihr Vertrauen in unsere Vision und die bedeutende Investition in unsere Zukunft aussprechen. Dieser Meilenstein markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels, in dem wir unseren strategischen Fokus schärfen, unsere Position als unabhängige Autorität in der Medienmessung stärken und Innovationen für unsere Kunden, Partner und Teams auf der ganzen Welt vorantreiben werden."

Nishant Nayyar, Managing Director bei H.I.G., kommentierte: „Kantar Media ist seit langem als grundlegender Akteur im globalen Medien-Ökosystem anerkannt, der geschäftskritische Daten und KI-gestützte Analysen bereitstellt, die strategische Entscheidungen für seine Kunden vorantreiben. In Anbetracht der sich weiterentwickelnden Suite an Datenlösungen und firmeneigenen Messkapazitäten sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen unter Patricks Führung gut positioniert ist, um sich als unabhängiges Unternehmen erfolgreich zu behaupten und sein Wachstum als Marktführer im Bereich Medienmessung und fortschrittliche Analysen zu beschleunigen."

Markus Noe-Nordberg, Managing Director und Head of H.I.G. Europe Middle Market Private Equity, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, in Kantar Media zu investieren, ein Unternehmen, das in der Publikumsmessung und -analyse führend ist. Die Erfahrung von H.I.G. bei der Skalierung von Unternehmen und der Durchführung von Unternehmensausgliederungen ist eine gute Voraussetzung, um Kantar Media beim Übergang in die Unabhängigkeit zu unterstützen."