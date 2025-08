Warum sich Investitionen in Solaranlagen für Ärzte und Apotheker lohnen (FOTO)

Rielasingen - Worblingen (ots) - Viele Apotheker und Ärzte stehen vor der

Herausforderung, ihre hohe Steuerlast zu optimieren und ihr Einkommen

effizienter zu nutzen. Eine clevere Möglichkeit liegt dabei buchstäblich auf dem

Dach: Investitionen in Solaranlagen können nicht nur als nachhaltige

Kapitalanlage dienen, sondern auch steuerlich attraktive Effekte erzielen -

besonders für diejenigen mit hohem Einkommen.



Solaranlagen bieten gerade für Ärzte einen doppelten Hebel: Sie ermöglichen

steuerliche Abschreibungen und erzeugen zugleich Einnahmen, die sich langfristig

rechnen. Dieser Beitrag verrät, warum sich diese Investitionen besonders im

aktuellen wirtschaftlichen Umfeld lohnen und was Apotheker und Ärzte beachten

sollten, um rechtlich und finanziell das Beste daraus zu machen.





So wirkt sich eine Photovoltaikanlage steuerlich aus



Wer in den Bau einer Photovoltaikanlage investieren möchte, kann bereits im

Voraus bis zu 50 Prozent der voraussichtlichen Kosten steuerlich geltend machen.

Diese Möglichkeit wird als Investitionsabzugsbetrag bezeichnet und ist in §7g

des Einkommensteuergesetzes (EStG) geregelt. Darüber hinaus erlaubt das Gesetz

nach der Inbetriebnahme der Solaranlage eine Sonderabschreibung in Höhe von

weiteren 20 Prozent der Investitionssumme. Ergänzend dazu sieht §10d EStG den

sogenannten Verlustrücktrag vor. Damit können Verluste aus dem ersten

Geschäftsjahr auf das Vorjahr übertragen und dort mit Gewinnen verrechnet

werden.



Insgesamt lassen sich mit diesen Maßnahmen Steuerentlastungen von bis zu 33

Prozent der Investitionskosten schaffen - das ist vor allem für medizinische

Fachkräfte interessant, da diese wegen starker Reglementierungen durch ihre

Berufskammer kaum Spielräume zur Gestaltung ihrer Steuerlast haben.



Dieses Investitionsmodell ist für medizinische Fachkräfte besonders

vielversprechend



Bei Solaranlagen denken die meisten an Panels auf dem Dach der eigenen Wohnung

oder Praxis. Deutlich lukrativer ist allerdings die Investition in eigenständige

Photovoltaikanlagen auf gepachteten Flächen, die unabhängig vom Eigentum sind.

So bilden sie ein separates Gewerbe, dessen Einnahmen und Ausgaben nichts mit

denen der Praxis oder Apotheke zu tun haben. Ein Pluspunkt bei diesem Modell ist

dessen Finanzierung: Meist reichen rund zehn Prozent der Gesamtsumme aus, der

restliche Betrag wird über ein Bankdarlehen finanziert und von eingespeistem

Strom abbezahlt.



Diese Risiken einer Solaranlageninvestition sollten Ärzte und Apotheker kennen



Wie bei jeder Investition sind auch bei Solaranlagen ein paar Aspekte zu

beachten. So kann es unter Umständen zu Mindererträgen oder sogar zu Ausfällen

der Solaranlage kommen. Damit die daraus resultierenden finanziellen Einbußen

ausgeglichen werden, können Ärzte und Apotheker eine Ertragsausfallversicherung

abschließen. Darüber hinaus beklagen Solaranlagenbesitzer manchmal

Schwierigkeiten mit den Inhabern der Grundstücke, auf denen die Anlagen

errichtet sind. Um dem vorzubeugen, sollten Pachtverträge vorab von einem

Fachanwalt geprüft oder sogar erstellt werden. In steuerlicher Hinsicht können

Betroffene hin und wieder nicht das ganze Potenzial der Abschreibungen nutzen.

Hierfür ist meist eine fehlerhafte Dokumentation verantwortlich. Damit dies

nicht passiert, empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater, der

die relevanten Daten im Auge behält.



Diese wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle



Viele Photovoltaikanlagen rechnen sich bereits im ersten Jahr der

Inbetriebnahme. Steuererleichterungen können sogar rückwirkend geltend gemacht

werden, und die Investitionskosten lassen sich über spezielle Bankdarlehen

finanzieren. Die Tilgung dieses Darlehens erfolgt dann mithilfe des

eingespeisten Stroms. Ebenfalls nicht zu verachten ist der ökologische Aspekt

von Solaranlagen, denn jede erzeugte Kilowattstunde Strom hilft, die

Abhängigkeit von fossilen Energiestoffen zu reduzieren.



