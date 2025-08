Wann es Zeit für einen externen Berater ist (FOTO)

Emmerthal (ots) - Der Umsatz stagniert, das Team wirkt unmotiviert, wichtige

Entscheidungen werden aufgeschoben - in vielen Betrieben gerät die

Geschäftsführung irgendwann an ihre Grenzen. Doch bevor das Ruder entgleitet und

schlimmstenfalls sogar Personal entlassen wird, kann genau dann externe Hilfe

den entscheidenden Wendepunkt bringen.



Es braucht nicht immer einen neuen Chef - aber manchmal jemanden von außen, der

den Blick schärft, Konflikte entknotet und wieder Struktur ins Unternehmen

bringt. Hier erfahren Sie, wann externe Experten wirklich helfen - und warum der

richtige Berater in schwierigen Phasen oft die bessere Lösung ist als ein

kompletter Umbruch.





Herausforderungen, die Unternehmer bewältigen müssenGerade im Maschinen- und Anlagenbau häufen sich die Herausforderungen.Unternehmer müssen hohe Energiekosten stemmen und gegen den Fachkräftemangelkämpfen, sie sehen sich mit unsicheren Lieferketten konfrontiert und haben eineschwache Konjunktur zur Aussicht. Hinzu kommen rasante Marktveränderungen undpermanent steigende bürokratische Anforderungen.Doch statt beherzte Entscheidungen zu treffen, stecken viele Geschäftsführer insolchen Krisenzeiten den Kopf in den Sand. Sie ziehen sich abwartend zurück undmöchten zunächst schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt - dabei istein frühzeitiges Reagieren gerade in herausfordernden Zeiten enorm wichtig.Wann ein externer Berater hinzugezogen werden sollteDie gute Nachricht: Unternehmer müssen die Herausforderungen nicht alleinebewältigen. Außerbetriebliche Spezialisten unterstützen Unternehmen dabei, raschnotwendige Veränderungen umzusetzen und die betriebliche Ausrichtung zustabilisieren. Die Szenarien, in denen ein externer Dienstleister hinzugezogenwird, sind dabei vielfältig. Sollten beispielsweise die Managementkapazitäten imUnternehmen überlastet sein, kann ein externer Interim Manager aushelfen und beider Umsetzung notwendiger Maßnahmen helfen. Gerade die schnelleMaßnahmenumsetzung ist ein weiteres Spezialgebiet, während Unternehmer oftmalsGefahr laufen, sich in vorhergehenden Situationsanalysen zu verlieren.Neutralen Außenstehenden fällt es zudem meist leichter, sogenannte Quick Wins zuidentifizieren, also Maßnahmen, die nahezu sofort eine spürbare Veränderungbringen. Auch in Krisensituationen, etwa bei Liquiditätsproblemen, ininsolvenznahen Lagen oder bei drohenden strategischen oder strukturellenUnternehmenskrisen, bewahrt unbeteiligte Unterstützung häufig den kühleren Kopf.Weitere Situationen, in denen die Zusammenarbeit mit einer externenBeratungskraft besonders fruchtbar ist, sind Umsetzungen von Sanierungs- oder