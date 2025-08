Nach Union Pacific: Hier ist schon der nächste Übernahme-Hammer!

Der Glasfaser-Spezialist Amphenol hat am Wochenende bekannt gegeben, sich in der finalen Phase eines Übernahmeangebotes für seinen Mitbewerber CommScope zu befinden. Laut des Wall Street Journals steht ein Angebotspreis von 10,5 Milliarden US-Dollar zur Diskussion.

Amphenol will CommScope jetzt komplett

Bereits zu Beginn des Jahres hatte Amphenol, das mit seinen Produkten vom rasanten Auf- und Ausbau von KI-Datenzentren profitiert und zuletzt ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt hat, die Sparte für mobile Netzwerke für mehr als zwei Milliarden US-Dollar übernommen. Nun steht offenbar die Übernahme des gesamten Konzerns bevor, an dem Berichten zufolge auch andere Unternehmen sowie Private-Equity-Firmen Interesse haben.

CommScope stellt wie Amphenol ebenfalls Netzwerk- und Kabeltechnik her, befindet sich aber nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang in den vergangenen Jahren in finanziellen Schwierigkeiten. Der Konzern sitzt auf einer Nettoverschuldung in Höhe von 6,9 Milliarden US-Dollar.

Amphenol hingegen ist mit nur 4,8 Milliarden US-Dollar verschuldet. Im Unterschied zu CommScope sprudeln die Gewinne hier außerdem, der KI-Profiteur hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Nachsteuergewinn von mehr als 3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Neue Schulden könnte sich Amphenol als Käufer also mühelos leisten, während die Zinskosten für CommScope zuletzt immer erdrückender wurde.

CommScope-Aktie geht steil, Zurückhaltung bei Amphenol

In der US-Vorbörse zeigen sich Anlegerinnen und Anleger von Amphenol zurückhaltend. Die Aktie legt um knapp 1 Prozent zu und folgt damit der Erholung am Gesamtmarkt. Einen Riesensatz macht mit einem Plus von über 40 Prozent hingegen die CommScope-Aktie, die sich damit gegenüber dem Jahresauftakt mehr als verdoppelt hat.

Am Freitagabend war CommScope mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Übernahmepreis von 10,5 Milliarden US-Dollar setzt sich aus dem Preis für das operative Geschäft sowie der Übernahme aller langfristigen Verbindlichkeiten (7,24 Milliarden US-Dollar) zusammen.

Fazit: Guter Zeitpunkt für Amphenol, schlechter für CommScope-Anleger

Der KI-Profiteur Amphenol steht unmittelbar vor der Übernahme seines überschuldeten Konkurrenten CommScope. Der Kaufpreis von 10,5 Milliarden US-Dollar ist zwar sportlich, vor allem weil er überwiegend aus der Übernahme von Schulden besteht, dafür würde Amphenol Zugriff auf das Produktportfolio und die Kunden von CommScope erhalten, die in den vergangenen 12 Monaten immerhin für Erlöse in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 800 Millionen US-Dollar gesorgt haben.

Da CommScope nach einigen schwierigen Geschäftsjahren zuletzt wieder auf dem Weg der Besserung war, könnte die Übernahme jetzt zwar teuer, aber genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, ehe in einem oder zwei Jahren vielleicht ein viel höherer Kaufpreis fällig geworden wäre.

Sollte Amphenol mit seinem Vorhaben Erfolg haben, stärkt das Unternehmen seine Position als wichtiger Zulieferer für den Auf- und Ausbau von KI-Infrastruktur und dürfte damit vor einer signifikanten Beschleunigung seines Unternehmenswachstums stehen. Günstig bewertet ist die Aktie nach der in diesem Jahr bereits starken Performance jedoch nicht mehr.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion