Westwing eröffnet neuen Store am Kurfürstendamm in Deutschlands Hauptstadt Berlin (FOTO)

München (ots) - Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, baut seine

Präsenz im stationären Handel weiter aus und eröffnet einen Store am

Kurfürstendamm in Berlin. Mit diesem strategischen Schritt stärkt Westwing seine

Position als führende Premium One-Stop Destination für Home & Living in Europa

und unterstreicht seinen Anspruch, Design-Liebhaberinnen und -liebhaber online

wie offline zu inspirieren.



Berlin, Deutschlands Hauptstadt und größte Metropole, gilt als lebendiger

Mittelpunkt für Design, Kultur und internationale Lifestyle-Trends. Durch seine

kreative Vielfalt und globale Anziehungskraft bietet die Stadt Westwing eine

ideale Plattform, um die Sichtbarkeit der Marke weiter zu erhöhen und sowohl

lokale als auch internationale Design-Fans zu erreichen.





Der neue Store befindet sich direkt am Kurfürstendamm, einer der bekanntestenEinkaufsstraßen Berlins, und spricht sowohl lokale Kunden als auchinternationale Besucherinnen und Besucher an. In stilvoll gestalteten Räumenwerden ausgewählte Produkte aus der Westwing Collection sowie besondere Stückerenommierter Partnermarken präsentiert.Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts ist der optimierteCheckout-Prozess: Kunden können Produkte, die sie direkt mitnehmen möchten, undgrößere Bestellungen wie Sofas, Teppiche oder Stühle nun in einem einzigenKaufvorgang bezahlen. In den kommenden Monaten werden zusätzliche Endless AisleFunktionen eingeführt, um die Verzahnung von Online- und Offline-Erlebnissenweiter zu vertiefen."Diese Eröffnung ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Wachstumskurs",sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing. "Mit unserem neuen Store amKurfürstendamm bringen wir unsere Marke noch näher zu den Design-Liebhaberinnenund -liebhabern in Berlin und darüber hinaus. Indem wir unser kuratiertesIn-Store-Erlebnis mit nahtlosen digitalen Features verbinden, heben wir die Artund Weise, wie Kunden und Kundinnen ihr individuelles Zuhause entdecken undgestalten, auf ein neues Level."Der Store vereint haptische Inspiration mit digitalem Komfort: Kunden undKundinnen können Produkte vor Ort entdecken, erleben und größere Möbelstücke wieSofas oder Betten ganz einfach per QR-Code für die Lieferung nach Hausebestellen. So bleibt das umfangreiche Westwing-Sortiment per einfachem Scanjederzeit zugänglich. Zudem bietet der hauseigene Westwing Design Servicepersönliche Interior-Beratungen an und unterstützt Kunden und Kundinnen dabei,Inspiration in maßgeschneiderte Wohnkonzepte zu verwandeln.Besonders hervorzuheben ist das neue Store Design, das Westwing gemeinsam mitder renommierten Agentur 1zu33 entwickelt hat. Erste Elemente wurden bereits imerst kürzlich eröffneten Store in München umgesetzt, in Berlin wird das Konzeptnun erstmals vollständig realisiert. Ziel ist es, weit mehr als eineansprechende Raumgestaltung zu bieten: Natürliche Materialien und erdigeFarbtöne treffen auf kühlen Stein, warmes Holz , rohe Metallakzente, sanfteTonflächen und weiche Stoffe. So entsteht ein Ambiente, das die Produktewirkungsvoll in Szene setzt und die Premium-Positionierung der Markeunterstreicht. Jedes Detail - von der Fassade bis zu den individuellenRegalstrukturen - ist darauf ausgelegt, Qualität, Design und Inspirationerlebbar zu machen und immer wieder neue Entdeckungen zu ermöglichen.Mit dem neuen Store in Berlin treibt Westwing seine ganzheitlicheOmnichannel-Strategie weiter voran und stärkt die direkte Kundenbindung - imEinklang mit der Mission, Menschen dafür zu begeistern, ihr Zuhause so zugestalten, dass es die volle Schönheit des Lebens entfalten kann.Store AdresseWESTWING STORE BERLINKurfürstendamm 19710719 BerlinÜber WestwingWestwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 20 europäischenLändern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination fürDesignliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einemkuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Dieintegrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services(Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitetzusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock thefull beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz inMünchen und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.Pressekontakt:LEA TUMCZYKSenior Corporate Communications Managermailto:lea.tumczyk@westwing.de+49 89 550 544 - 397Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162295/6089698OTS: Westwing Group SE