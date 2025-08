T. Rowe Price-Aktie: Gewinne steigen trotz Mittelabflüssen – Aktie unterbewertet?

Nach einem Rückgang bei den verwalteten Vermögen schlossen sie dank positiver Marktentwicklungen in den letzten Jahren wieder zum Hoch aus dem Jahr 2021 auf. Betrachtet man jedoch die Nettozu- und -abflüsse, zeigt sich weiterhin eine negative Entwicklung.

Aktive Fondsgesellschaften stehen derzeit in Konkurrenz zu stark wachsenden passiven ETFs, die ihr verwaltetes Vermögen deutlich ausbauen. Trotz dieser Entwicklung behalten aktive Fonds insbesondere dann ihre Bedeutung, wenn sie den Markt übertreffen. Dazu gehört beispielsweise das US-Unternehmen T. Rowe Price , das bereits seit 1937 auf Wachstumswerte setzt, inzwischen aber auch Indexfonds anbietet.

Der Assetmanager veröffentlichte zuletzt seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025.

T. Rowe Price-Quartalszahlen

Trotz Nettoabflüssen in Höhe von 14,9 Milliarden US-Dollar stieg das verwaltete Vermögen um 6,9 Prozent auf 1.676,8 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz ging um 0,58 Prozent auf 1.723,3 Millionen US-Dollar zurück und lag damit 0,26 Prozent unter den Analystenerwartungen.

Der Nettogewinn von T. Rowe Price stieg hingegen um 4,5 Prozent auf 505,2 Millionen US-Dollar und übertraf die Erwartungen um 4,31 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2025 erhöhte sich der Umsatz leicht um 0,11 Prozent auf 3.487,2 Millionen US-Dollar, während der Gewinn um 5,82 Prozent auf 995,7 Millionen US-Dollar sank.

CEO-Einschätzung

„Wir setzen auf langfristige Dynamik – bauen unser ETF-Geschäft aus, nutzen Partnerschaften, um unsere Reichweite zu erweitern, und bauen unsere Führungsposition im Bereich Altersvorsorge aus. Wir haben einen umfassenden und nachhaltigen Plan entwickelt, um unsere Kosten langfristig zu reduzieren und gleichzeitig weiterhin in unsere Kapazitäten und Kundenreichweite zu investieren. Wir sind überzeugt, dass unser Plan die Effizienz steigern und Investitionen in die Zukunft des Unternehmens finanzieren wird. Wir sind uns der kurzfristigen Herausforderungen bewusst, sind aber zuversichtlich, die zukünftigen Chancen nutzen zu können“, so der T-Rowe-Price-Vorstandsvorsitzende Rob Sharps.

Langfristige Geschäftsentwicklung & Bewertung

Auch wenn es zu Mittelabflüssen kam, ist T. Rowe Price in den vergangenen zehn Jahren (2015 bis 2024) weitergewachsen. So stiegen der Umsatz von 4.201 auf 7.094 Millionen US-Dollar und der Gewinn von 1.207 auf 2.044 Millionen US-Dollar.

Quelle: https://investors.troweprice.com/financials

Dabei lagen die Gewinnmargen und Kapitalrenditen bei durchschnittlich 31,3 Prozent beziehungsweise 19,4 Prozent, während die Eigenkapitalquote Ende 2024 sehr hohe 83,8 Prozent erreichte.

Die Aktie ist mit einer Dividendenrendite von 4,93 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,6 unterbewertet (Stand: 04.08.2025).

Fazit

Trotz Mittelabflüssen, die weiterhin beobachtet werden sollten, nähert sich T. Rowe Price bei den verwalteten Vermögen einem neuen Rekordwert. Nach dem Einbruch im Jahr 2022 befindet sich das Geschäft auf einem langsamen Erholungskurs, während die Aktie günstig bewertet ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die T. Rowe Price Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 89,25EUR auf Tradegate (04. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.