Jessica Schöndorf neue General Managerin von The Social Hub Berlin

Berlin (ots) - Das Hybridhotel The Social Hub freut sich, seine neue General

Managerin bekanntgeben zu dürfen: Mit Jessica Schöndorf konnte eine über die

Maßen qualifizierte Persönlichkeit für den Standort in der Alexanderstraße 40

gewonnen werden, die neben ihrer Expertise insbesondere auch jene Werte in das

Unternehmen einbringt, für die es als zertifizierte B Corporation mit Maßnahmen

im Sinne der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit europaweit große Beachtung

findet.



"Als Bewunderin innovativer Hospitalitykonzepte habe ich The Social Hub seit

seinem Eintritt in den Berliner Markt genau beobachtet. Ich bin stolz, nun Teil

dieser Organisation zu sein. Gleichberechtigung, soziale Verantwortung,

Nachhaltigkeit und Inklusion sind hier keine leeren Schlagworte - sie werden

gelebt. Das ist es, was mich jeden Tag aufs Neue inspiriert."



Schöndorfs Vita umfasst Stationen von Aachen, Düsseldorf und Leipzig bis

Hamburg, Berlin und Paris sowie Positionen in Managementverantwortung für

Gruppen wie stilwerk Hotels und Me and All by Hyatt. Seit Juli 2025 fungiert sie

offiziell als General Managerin von The Social Hub Berlin. Pressefotos unter

http://what1f.com/pressedownloads .



