BioNTech verdoppelt Umsatz – neue Milliardenflüsse aus BMS-Kooperation

Besonders die Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb (BMS) zur Entwicklung des bispezifischen Antikörpers BNT327 sowie die geplante Übernahme von CureVac seien laut CEO und Mitgründer Ugur Sahin "wegweisende Transaktionen", die die Position von BioNTech in der Onkologie stärken sollen.

Finanziell dürfte insbesondere die BMS-Partnerschaft schon im dritten Quartal durchschlagen. Finanzchef Ramón Zapata kündigte eine Vorabzahlung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar an, die voraussichtlich als Umsatz über die gesamte Entwicklungsphase hinweg verbucht wird.

Darüber hinaus erwartet BioNTech bis 2028 weitere garantierte Zahlungen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar sowie potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 7,6 Milliarden US-Dollar. Die Ausgaben und Erlöse der Zusammenarbeit sollen zu gleichen Teilen zwischen BioNTech und BMS aufgeteilt werden.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gingen im zweiten Quartal auf 509,1 Millionen Euro zurück, nach 584,6 Millionen Euro im Vorjahr. Auch die Verwaltungs- und Vertriebskosten sanken auf 137,4 Millionen Euro. Das sind fast 50 Millionen Euro weniger als ein Jahr zuvor. Laut BioNTech ist das auf eine Priorisierung der wichtigsten Entwicklungsprogramme und geringere externe Ausgaben zurückzuführen.

Zum 30. Juni 2025 verfügte BioNTech über liquide Mittel und Wertpapiere in Höhe von 15,99 Milliarden Euro. Davon entfielen 10,27 Milliarden Euro auf Zahlungsmittel und -äquivalente, rund 3,36 Milliarden Euro auf kurzfristige und 2,36 Milliarden Euro auf langfristige Wertpapiere. Im Umlauf waren zu diesem Zeitpunkt 240.398.724 Aktien.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet BioNTech Umsätze zwischen 1,7 Milliarden und 2,2 Milliarden Euro. Der Großteil soll dabei in den letzten Monaten des Jahres realisiert werden. Mit CureVac, milliardenschwerer BMS-Kooperation und einer vollen Kriegskasse will sich BioNTech neu positionieren. An der Börse kommen die Ergebnisse gut an:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion