Tesla stellt Musk neues Milliarden-Aktienpaket in Aussicht

Wenn der Kurs künstlich gestützt wird, macht das für Außenstehende die ganze Sache nur noch interessanter. Ändert an den Zahlen, den fehlenden Produkten, den anhängigen und noch kommenden Klagen etc. gar nichts.





Das ist Popcornkino vom Feinsten! Und je schlimmer die zahlen bei Tesla sind, desto verzweifelter werden Elons Lügen.





Musk said that half the US population could have access to a Tesla robotaxi by the end of 2025.





https://www.theverge.com/tesla/712703/tesla-robotaxi-fsd-elon-musk-earnings-q2-2025





Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Da fährt in Austin ein Dutzend Teslas vollkommen überwacht mit einem Teslamitarbeiter an Bord herum und die Wagen scheitern völlig dabei. Aber in 5 Monaten dann die halbe US Bevölkerung...





Und natürlich muss auch jeder Hype und jedes Buzzword genutzt werden, um irgendwelche Theorien zu verbreiten, die die Fans dann natürlich auch überall rumtrompeten. Da muss Tesla nur ein paar Chips bestellen und schon wird ein KI-Imperium-Luftschloss gebaut. Und während all das passiert, schafft es Musk das Geld von Tesla in seine privaten Unternehmen zu schaufeln.





Der Twitterkauf war viel zu teuer? Kein Problem, lass die Tesla-Aktionäre dafür bezahlen!





1) Gründe eine KI-Bude

2) Verkauf Twitter an deine KI-Bude

3) Verkauf die KI-Bude an Tesla





Tadaaaa! Solarcity 2.0