BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Der Pharmakonzern verfüge über zahlreiche Wachstumstreiber, die Belastungen durch Generika-Konkurrenze mehr als ausglichen, schrieb Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 06:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 06:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 100,5EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 108

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A