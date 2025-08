Rheinmetall - Aktie im Fokus - 04.08.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Rheinmetall über einen Zuwachs von +7,74 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -1,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +177,64 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,47 % 1 Monat +0,26 % 3 Monate +7,74 % 1 Jahr +268,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Insgesamt wird die Rheinmetall-Aktie im Forum als vielversprechend angesehen, insbesondere im Kontext der aktuellen geopolitischen Lage und der positiven Analystenbewertungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,36 Mrd. wert.

Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart etwas erholt. Der Dax stieg am Montagmittag um 1,3 Prozent auf 23.722 Punkte, nachdem er am Freitag 2,7 Prozent eingebüßt hatte. Für den MDax …

Die Rheinmetall-Aktie hat sich zuletzt deutlich seitwärts bewegt und der Tank des Highflyers scheint leer zu sein. Doch ist der Titel weiterhin ein Top Pick? Und lohnt sich auf dem hohen Niveau noch ein Investment? Positive Studie von Jefferies Die Aktie von Rheinmetall befindet sich am Montag im Aufwind, nachdem das Analystenhaus Jefferies eine positive […] The post Rheinmetall-Aktie: Weiter ein Top-Pick? first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.