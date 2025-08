Bernstein belässt Novartis auf 'Outperform' - Ziel 108 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Der Pharmakonzern verfüge über zahlreiche Wachstumstreiber, die Belastungen durch Generika-Konkurrenze mehr als ausglichen, schrieb Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 06:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 06:11 / UTC