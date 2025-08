Palantir Aktie steigt auf 136,18€ - 04.08.2025

Die Palantir Aktie notiert aktuell bei 136,18€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,13 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,84 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Palantir über einen Zuwachs von +22,33 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -1,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +83,42 %.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,31 % 1 Monat +18,23 % 3 Monate +22,33 % 1 Jahr +530,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Palantir Aktie, die durch Retail-Investoren und institutionelle Anleger getrieben wird. Die fundamentalen Stärken liegen in der Expansion im Bereich KI und Datenanalyse. Technische Signale deuten auf eine mögliche Überbewertung hin, was zu Gewinnmitnahmen führt. Die Aktie wird mit anderen Tech-Werten verglichen, wobei hohe Erwartungen an das Wachstum bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 307,76 Mrd. wert.

Die Debatte über den Einsatz der US-Software Palantir bei deutschen Ermittlungsbehörden spitzt sich zu. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) spricht sich offen für die Nutzung der Analyse-Technologie aus.

Diese in den kommenden Tagen (KW32) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen – alles auf einen Blick!

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.