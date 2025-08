Margenschwäche oder Prognose-Schub? Rheinmetalls Earnings-Tag wird heiß!

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den strategischen Plänen des Konzerns. Immer wieder im Gespräch: die Abspaltung der schwächelnden Automotive-Sparte. Papperger dürfte sich bei der Analystenkonferenz den Fragen zu möglichen Verkäufen stellen, nachdem zuletzt mehrere potenzielle Käufer ihr Interesse signalisiert haben.

Unterdessen sorgt Jefferies für Rückenwind. Die Analystin Chloe Lemarie, die laut TipRanks zu den Top-Analystinnen zählt, hob das Kursziel für Rheinmetall am Montag von 1.880 auf 2.250 Euro an und bestätigte die Einstufung "Buy". Sie betonte, Rheinmetall sei "strategisch hervorragend aufgestellt" und bleibe der Branchenfavorit, gestützt durch außergewöhnlich starke Auftragseingänge sowie langfristiges Wachstumspotenzial in den Bereichen Luftverteidigung und Raketensysteme. In einer Branchenstudie sprach sie von einem "attraktiven Superzyklus", der Verteidigungswerte antreibt.

Damit treffen hohe Erwartungen auf eine ambitionierte Bewertung. Die Quartalszahlen am Donnerstag könnten zeigen, ob Rheinmetall den Spagat zwischen kurzfristigen Margenproblemen und langfristigem Wachstumsnarrativ meistert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





