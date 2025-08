Erinnerungen an 1987: Droht der Schwarze Montag 2.0?

Damals fiel der Dow Jones an einem einzigen Tag um 22,6 Prozent. Ein stark abwertender US-Dollar galt als einer der Hauptauslöser. Der damalige US-Finanzminister James Baker drängte die Federal Reserve zu aggressiven Zinssenkungen, um die Konjunktur vor den Wahlen 1988 zu stützen und die Währung weiter zu schwächen. Das Ergebnis war ein Ausverkauf riskanter Anlagen.

Der US-Dollar-Index hat in der vergangenen Woche seine stärkste Performance seit Oktober 2022 hingelegt – ein abrupter Richtungswechsel nach dem schwächsten Halbjahr seit den 1970er Jahren. Doch die Bewegungen am Devisenmarkt könnten laut einer MarketWatch-Analyse gefährliche Parallelen zu den Wochen vor dem Börsencrash im Oktober 1987 aufzeigen.

Auch heute übt die US-Regierung um Präsident Donald Trump erheblichen Druck auf die Notenbank aus, die Zinsen schneller zu senken. Fed-Chef Jerome Powell hält dagegen – eine Spannung, die Erinnerungen an die Reagan-Ära weckt. Experten warnen, dass niedrigere Zinsen den US-Dollar erneut belasten könnten.

Statistisch lässt sich der Zusammenhang zwischen US-Dollar und Aktiengewinnen nur schwer belegen. Seit Einführung des Dollar-Index 1973 erklären Veränderungen der Währung kaum die Entwicklung der Gewinne im S&P 500. Mal war die Korrelation positiv, mal negativ, insgesamt lag sie nahe null. Doch die Märkte reagierten in Extremsituationen empfindlich: Vor dem Crash von 1987 lag der US-Dollar 7 Prozent unter seinem Jahresanfangswert, was damals Investoren verunsicherte.

"Ein schwächerer US-Dollar war Baker lieber als höhere Zinsen, die er als Gefahr für die wirtschaftliche Erholung der USA ansah", schrieb Randall Forsyth von Barron’s in seiner Analyse des Crashs von 1987. Die Aussicht auf einen Währungskrieg machte riskante Anlagen damals untragbar.

Heute sind die Parallelen unübersehbar: eine hoch bewertete Wall Street, politische Einmischung in die Geldpolitik und die Gefahr einer Abwärtsspirale des US-Dollars. Garantien gibt es nicht – der Crash von 1987 bleibt ein einzelner Datenpunkt. Doch die Erinnerung daran, wie schnell eine trügerische Ruhe an den Märkten in Panik umschlagen kann, sorgt für wachsende Nervosität.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





