DXC und 7AI kooperieren bei der Bereitstellung eines revolutionären KI-gestützten Security Operations Service

LAS VEGAS, 4. August 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges Fortune-500-Unternehmen für Technologiedienstleistungen, und 7AI, ein führendes Unternehmen im Bereich Agentic Security, haben heute eine strategische Partnerschaft zur Einführung des DXC Agentic Security Operations Center (SOC) bekannt gegeben. DXC wird nun, in einem kategoriedefinierenden Moment, völlig autonome KI-Agenten in seine End-to-End-Managed-Security-Operationen integrieren – von der Erfassung von Warnmeldungen über deren Untersuchung bis hin zur Behebung – und damit die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Abdeckung für seine Kunden weltweit verbessern. Darüber hinaus hat DXC die Plattform von 7AI implementiert, um seine internen SOC-Funktionen zu optimieren.

Es wird erwartet, dass KI in den nächsten Jahren die Sicherheitsabläufe umgestalten und zentrale SOC-Aufgaben maßgeblich automatisieren und transformieren wird. Die Partnerschaft von DXC und 7AI stellt einen grundlegenden Wandel in der Bereitstellung von Managed Security Services dar. Sie geht über die traditionellen manuellen Ansätze hinaus und nutzt die spezialisierten KI-Agenten von 7AI, die die Triage von Warnmeldungen, die Untersuchung von Bedrohungen und die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle autonom übernehmen. Das neue DXC Agentic SOC wird Kunden weltweit zur Verfügung stehen und bietet messbare Verbesserungen bei den Sicherheitsergebnissen in Bezug auf Geschwindigkeit, Skalierung und Kosten. Durch die Nutzung der 7AI-Plattform beseitigt DXC Agentic SOC die traditionellen Engpässe bei der manuellen Verarbeitung von Warnmeldungen und soll Kunden 30 Minuten bis 2,5 Stunden pro Untersuchung einsparen sowie die Falsch-Positiv-Raten, die Analystenressourcen aufbrauchen, reduzieren.