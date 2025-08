JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 45 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi senkte seine Gewinnprognosen für den Auto- und Industriezulieferer in einer am Montag vorliegenden Studie recht deutlich. Das begründete er mit niedrigeren Erwartungen an das Unternehmenswachstum aus eigener Kraft sowie Gegenwind durch die Wechselkursentwicklung. Der Experte sieht aber weiterhin ausreichend Potenzial in der Aktie für sein positives Anlagevotum./rob/mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 12:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 12:24 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,21 % und einem Kurs von 22,00EUR auf Tradegate (04. August 2025, 14:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stabilus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A