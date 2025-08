Aus dem bitcoin-Schatten: Ether steht vor einer Neubewertung

Die Welt der Kryptowährungen ist ständig in Bewegung, doch selten waren die Zeichen für die zweitgrößte Währung, Ether (ETH), so vielversprechend wie heute. Während Bitcoin oft das Rampenlicht stiehlt, braut sich im Ökosystem von Ethereum ein perfekter Sturm zusammen. Der Grund? Ein Zusammenspiel aus regulatorischer Klarheit, dem unaufhaltsamen Aufstieg der Stablecoins und der fundamentalen Rolle, die Ether dabei spielt. Für Anleger, die über den Tellerrand hinausschauen, könnten dies goldene – oder besser ethere - Zeiten sein.

Der Stablecoin-Motor: Wie digitales Bargeld Ether antreibt

Stellen wir uns eine globale digitale Währung vor, die den Wert des US-Dollars 1:1 abbildet, aber mit der Geschwindigkeit und Effizienz einer Kryptowährung übertragen werden kann. Das ist die Magie der Stablecoins wie USDC (USD Coin) von Circle oder Tether (USDT). Sie sind das Schmiermittel der dezentralen Finanzwelt (DeFi) und ein immer beliebteres Mittel für internationale Überweisungen.

Der entscheidende Punkt: Die überwältigende Mehrheit dieser Multi-Milliarden-Dollar-Stablecoins läuft als Token auf der Ethereum-Blockchain. Und genau hier liegt die Verbindung zu Ether: Jede einzelne Transaktion, sei es das Senden von USDC an einen Freund, der Handel an einer dezentralen Börse oder die Nutzung in einem DeFi-Protokoll, erfordert eine Transaktionsgebühr, die sogenannte „Gas Fee“. Diese Gebühr wird ausnahmslos in Ether (ETH) bezahlt. Das ist auch der Grund warum z.B. „meine“ iMaps Capital Markets, der White Label Emittent für Actively Managed Certificates, Social Trader Zertifikaten, Krypto-Zertifikaten und Fund-Linked Notes welche an der EUWAX Stuttgart gehandelt werden, neben USD, EUR und CHF auch immer eine gewisse Liquiditätsreserve in ETH hält – wir brauchen schlicht immer ETH wenn wir Krytos von Wallet A nach Wallet B verschieben.

Der regulatorische Turbo: Der GENIUS Act und die erwartete Multi-Billionen-Welle

Lange Zeit war die unklare Regulierung eine Handbremse für die institutionelle Adaption von Stablecoins. Das hat sich geändert. Mit dem kürzlich in den USA verabschiedeten GENIUS Act gibt es nun erstmals einen klaren rechtlichen Rahmen für Stablecoins. Dieses Gesetz schafft Vertrauen und Sicherheit, indem es vorschreibt, dass Emittenten ihre Stablecoins zu 100 % mit liquiden Mitteln wie Bargeld oder kurzfristigen US-Staatsanleihen decken müssen.

Dieser Schritt ist ein gewaltiger Katalysator. Analysten gehen davon aus, dass der Markt für Stablecoins, der Mitte 2025 bereits ein Volumen von rund 250 Milliarden US-Dollar erreicht hat, bis Ende 2028 auf über 2 Billionen US-Dollar anwachsen könnte. Mit klarer Regulierung können nun auch große traditionelle Finanzinstitute und Unternehmen bedenkenlos in diesen Markt einsteigen.

Für die Ethereum-Blockchain bedeutet das: Ein Vielfaches der heutigen Transaktionen, die alle in ETH abgerechnet werden müssen.

Circle als Paradebeispiel: Ein Blick auf den Erfolg von USDC

Um das Potenzial zu verstehen, genügt ein Blick auf Circle, das Unternehmen hinter dem USDC-Stablecoin. Als in den USA ansässiges und reguliertes Unternehmen ist Circle der Hauptprofiteur des GENIUS Acts. Das Unternehmen, das seit Sommer 2025 an der New Yorker Börse (NYSE) gehandelt wird, hat sein Geschäftsmodell auf Transparenz und Vertrauen aufgebaut. Die Marktkapitalisierung von USDC ist ein direkter Indikator für die wachsende Akzeptanz sicherer, regulierter Stablecoins. Jeder wachsende Dollar im USDC-Ökosystem ist ein weiterer potenzieller Treiber für Transaktionen auf Ethereum.

Mehr als nur Treibstoff: Weitere Gründe für Ether

Neben dem Stablecoin-Boom gibt es weitere starke Argumente für ein Investment in Ether:

Deflationäres Angebot ("Ultrasound Money"): Seit der Umstellung auf Proof-of-Stake ("The Merge") wird bei jeder Transaktion ein Teil der Ether-Gebühren "verbrannt", also dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Bei hoher Netzwerkaktivität – wie sie durch einen Stablecoin-Boom entsteht – kann die Menge der verbrannten ETH die Menge der neu geschaffenen ETH übersteigen. Dies reduziert das Gesamtangebot und kann den Preis bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage antreiben.

Technologische Weiterentwicklung: Mit bevorstehenden Upgrades wie "Fusaka" wird Ethereum noch schneller und günstiger. Damit begegnet das Netzwerk der Kritik an hohen Gebühren und festigt seine Position als führende Smart-Contract-Plattform.

Dominanz in DeFi und NFTs: Ethereum bleibt das unangefochtene Zentrum für dezentrale Finanzen und Non-Fungible Tokens (NFTs). Die gesamte Infrastruktur – von Börsen über Leihprotokolle bis hin zu digitalen Kunstmärkten – ist auf Ethereum aufgebaut und nutzt ETH als primäres Tausch- und Zahlungsmittel.

Fazit: Die Investmentthese für Ether hat sich von einer spekulativen Wette zu einem fundamental begründeten Fall gewandelt. Die Kombination aus einem klaren regulatorischen Umfeld durch den GENIUS Act, dem daraus resultierenden explosiven Wachstumspotenzial von Stablecoins und der unverzichtbaren Rolle von ETH als "Treibstoff" für diese Transaktionen schafft eine einzigartige Nachfragedynamik. Während andere über den nächsten kurzfristigen Hype spekulieren, könnten Anleger, die diesen fundamentalen Zusammenhang verstehen, langfristig am stärksten profitieren.

Disclaimer: Die in dieser Rubrik vorgestellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschliesslich Informationszwecken.

Der Basisprospekt für das Emissionsprogramm strukturierter Wertpapiere der iMaps ETI AG wurde von der FMA Liechtestein gebilligt, in mehrere EU Mitgliedsländer wie auch Deutschland und Österreich notifiziert und steht auf der Website der Emittentin, http://www.imaps-capital.com/etis gratis zur Verfügung. Vor einem Investment sollten immer sämtliche Dokumente gelesen und verstanden werden und/oder ein konzensionierter Investmentberater konsultiert werden.

Der Autor ist UBO der iMaps Capital Markets Group und indirekt in ETH investiert.