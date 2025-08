Cboe Global Markets-Aktie: Gewinnsprung um 67 % – Prognose für 2025 angehoben

Cboe Global Markets gehört zu den weltweit bedeutendsten Börsenplatzbetreibern. Das Unternehmen mit Sitz in Chicago betreibt weltweit Börsen und gliedert sein Geschäft in die sechs Segmente: Optionshandel, Aktienhandel in Nordamerika, Märkte in Europa und Asien-Pazifik, Futures, Devisenhandel (FX) sowie digitales Geschäft. Angeboten werden unter anderem Indexoptionen, US- und kanadische Aktien, europäische Derivate, Futures, Devisentransaktionen sowie digitale Vermögenswerte über Cboe Digital.

Cboe ist führend im Optionshandel, profitiert von Partnerschaften mit S&P, MSCI, FTSE und Russell und deckt mit starker Technologie sowohl traditionelle als auch digitale Märkte ab. Die Diversifikation nach Produkten und Regionen sorgt für Stabilität und Skalierbarkeit.