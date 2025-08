Nvidia zurück in China? Peking prüft Chips – Marktanteile schmelzen

Laut einem aktuellen Bericht von CNBC geht das Analysehaus Bernstein davon aus, dass Nvidias Marktanteil bei KI-Chips in China von 66 Prozent im Vorjahr auf 54 Prozent im Jahr 2025 sinken wird. Der Rückgang sei nur teilweise auf die Exportbeschränkungen zurückzuführen. Vielmehr hätten heimische Anbieter wie Huawei, Cambricon und Hygon die Gelegenheit genutzt, ihre Marktposition erheblich auszubauen.

"Die US-Exportkontrollen haben eine einmalige Chance für chinesische Anbieter geschaffen", schreiben die Analysten von Bernstein. Sie erwarten, dass sich der Lokalisierungsgrad des chinesischen KI-Chipmarkts von 17 Prozent im Jahr 2023 auf 55 Prozent bis 2027 erhöht. Ein Großteil der Nachfrage werde künftig nicht mehr mit US-Technologie gedeckt.

Auch Daniel Newman, CEO der Futurum Group, sieht in der Rückkehr Nvidias keine Garantie für einen nachhaltigen Erfolg. Zwar sei der Marktzugang wichtig, doch viele Kunden hätten sich während der H20-Sperre nach Alternativen umgesehen und könnten nun dabei bleiben. Hinzu komme, dass die chinesische Regierung ein zunehmendes Interesse daran zeige, eine eigene KI-Infrastruktur aufzubauen und US-Produkte längerfristig zu ersetzen.

So wurde Nvidia vergangene Woche von der Cyberspace Administration of China vorgeladen. Regierungsvertreter wollten Sicherheitsfragen rund um die H20-Chips klären, insbesondere mögliche technische "Hintertüren", die einen Zugriff aus den Vereinigten Staaten ermöglichen könnten. Nvidia wies diese Vorwürfe entschieden zurück.

Analysten deuten das Treffen in Peking nicht nur als technische Prüfung, sondern auch als politisches Signal. "China will sich einige Hebel offenhalten, um den Import von KI-Chips aus dem Ausland zu kontrollieren." Vor allem, wenn die eigene Technologie marktreif sei, so Newman gegenüber CNBC.

Laut Reva Goujon von der Rhodium Group verfolgt die Trump-Regierung mit der Exportlockerung eine strategische Linie. Durch die begrenzte Rückkehr US-amerikanischer Technologieanbieter nach China könnten die Vereinigten Staaten ihren geopolitischen Einfluss wahren. "Die Annahme ist, dass die USA durch die Präsenz ihrer Tech-Konzerne in China Einfluss behalten, sagte Goujon.

Allerdings bleibe die Lage fragil. Neue US-Gesetze fordern künftig umfassende Sicherheitsprotokolle in KI-Chips. Peking dürfte daher weiter auf Autarkie setzen. Nicht zuletzt, weil Gespräche zwischen Washington und Peking zuletzt erneut ins Stocken geraten sind. Sollte China den Fokus wieder verstärkt auf einheimische Produzenten lenken, dürfte der Gegenwind für Nvidia zunehmen.

Fazit

Anleger sollten zunächst abwarten, wie sich die neue Dynamik auf Nvidias Kurs auswirkt.

Zwar ist der Wiedereintritt in den chinesischen Markt ein Erfolg. Doch die wachsende Konkurrenz wird nicht mehr verschwinden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 152,3EUR auf Tradegate (04. August 2025, 15:50 Uhr) gehandelt.





Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!