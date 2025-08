Vor den Zahlen. Setzt diese Gold-Silber-Aktie ihre Rekordjagd fort?

Konsolidierung bei Gold und Silber nur eine Momentaufnahme

Gold und Silber konsolidieren; nicht mehr und nicht weniger. Gold zog nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht für Juli am Freitag kräftig an. Obgleich das Edelmetall den Schwung nicht ganz mit in die neue Handelswoche nehmen konnte, stehen die Zeichen weiterhin auf Fortsetzung der Rallye. Das übergeordnete Bewegungsziel für Gold liegt unverändert bei 4.000 US-Dollar. Die Rückeroberung der 3.430 US-Dollar könnte das entscheidende Kaufsignal zur Wiederaufnahme der Rallye auslösen. Bei Silber sieht die Konstellation ähnlich aus. Nach dem furiosen Ausbruch über die 35 US-Dollar lief der Silberpreis rasch in Richtung 38 US-Dollar / 39 US-Dollar. Einsetzende Gewinnmitnahmen verhinderten ein Anlaufen der 40 US-Dollar. Zumindest vorerst, denn Silber hält noch alle Trümpfe in der Hand, um die Aufwärtsbewegung in Richtung 43 US-Dollar und im besten Fall sogar in Richtung 50 US-Dollar auszuweiten.

