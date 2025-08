Börsenstart USA - 04.08. - US Tech 100 stark +1,60 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:53) bei 43.999,15 PKT und steigt um +0,96 %.

Top-Werte: Walt Disney +2,67 %, NVIDIA +2,65 %, Microsoft +2,52 %, Apple +1,99 %, 3M +1,96 %

Flop-Werte: Boeing -0,95 %, Coca-Cola -0,33 %, Merck & Co -0,22 %, IBM -0,15 %, Chevron Corporation -0,03 %

Der US Tech 100 steht bei 23.130,37 PKT und gewinnt bisher +1,60 %.

Top-Werte: IDEXX Laboratories +21,76 %, Shopify +4,83 %, The Trade Desk Registered (A) +4,11 %, Advanced Micro Devices +3,56 %, Marvell Technology +3,43 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -7,75 %, The Kraft Heinz Company -1,72 %, Dexcom -1,43 %, AstraZeneca -1,17 %, Warner Bros. Discovery (A) -0,81 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.309,08 PKT und steigt um +1,17 %.

Top-Werte: IDEXX Laboratories +21,76 %, Martin Marietta Materials +4,47 %, Super Micro Computer +4,30 %, The Trade Desk Registered (A) +4,11 %, Williams-Sonoma +3,72 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -7,75 %, Waters Corporation -2,87 %, Paramount Global Registered (B) -1,91 %, Church & Dwight -1,87 %