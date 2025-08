ON Semiconductor - Aktie unter Druck -7,75 % - 04.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ON Semiconductor Aktie. Mit einer Performance von -7,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ON Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in der Automobil-, Industrie- und Kommunikationsbranche eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, darunter Leistungshalbleiter und Sensoren, und konkurriert mit Firmen wie Texas Instruments und Infineon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf energieeffiziente Technologien.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ON Semiconductor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +31,00 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +0,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,81 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,60 % geändert.

ON Semiconductor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,60 % 1 Monat +1,20 % 3 Monate +31,00 % 1 Jahr -21,71 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Es gibt 418 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,51 Mrd.EUR wert.

Returned over 100% of free cash flow year-to-date through share repurchasesSCOTTSDALE, Ariz., Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - onsemi (the “Company”) (Nasdaq: ON) today announced its second quarter 2025 results with the following highlights: …

onsemi EliteSiC technology enables vehicle to deliver longest driving range in its classScottsdale, Ariz., Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - onsemi (Nasdaq: ON) today announced that select Xiaomi YU7 electric SUV models feature an advanced 800V …

ON Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.