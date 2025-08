Gates Foundation kündigt katalytische Finanzierung an, um eine neue Ära frauenorientierter Forschung und Innovation einzuleiten

Investitionen bis 2030 zur Förderung von Innovationen im Bereich der mütterlichen, menstruellen, gynäkologischen und sexuellen Gesundheit von Frauen in aller Welt

SEATTLE, 4. August 2025 /PRNewswire/ -- Die Gates Foundation kündigte heute ein Engagement von 2,5 Milliarden Dollar bis 2030 an, um Forschung und Entwicklung (F&E) zu beschleunigen, die sich ausschließlich auf die Gesundheit von Frauen konzentrieren. Es wird die Förderung von mehr als 40 Innovationen in fünf kritischen, chronisch unterfinanzierten Bereichen unterstützen - vor allem solche, die Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen betreffen.