IONOS: Europas Cloud-Champion – Deutsche Bank sieht noch Luft nach oben!

IONOS ist ein Name, der in Europa für sichere, DSGVO-konforme Cloud-Dienstleistungen steht und zunehmend auch für Wachstum und Innovation. Das Unternehmen mit Sitz in Montabaur hat sich als verlässlicher Cloud-Partner für kleine und mittelgroße Unternehmen etabliert.

Dank seines klar strukturierten Abo-Modells bietet IONOS seinen Kunden stabile und kalkulierbare Leistungen in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld. Im Gegensatz zu den US-Hyperscalern punktet der Konzern vor allem mit Datenschutz und Datensouveränität. Argumente, die im europäischen Markt zunehmend an Bedeutung gewinnen.