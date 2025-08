Baidu, Pony & Co. setzen Waymo unter Druck: Wo winkt der große Durchbruch?

In China entwickelt sich der Markt mit ähnlicher Dynamik. Laut einer aktuellen Studie der Barclays Bank fahren landesweit schätzungsweise 2.000 Robotaxis, betrieben von wenigen regionalen Anbietern in den Metropolen. Barclays prognostiziert, dass bis 2030 rund 300.000 dieser Fahrzeuge auf chinesischen Straßen unterwegs sein werden. Sie könnten dann mindestens fünf Prozent des städtischen On-Demand-Verkehrs ausmachen.

In den USA hat sich Waymo, eine Tochter von Alphabet, als Marktführer etabliert. Das Unternehmen betreibt über 1.500 fahrerlose Taxis in Städten wie San Francisco, Los Angeles, Phoenix und Austin. Laut CNBC wickeln diese Fahrzeuge wöchentlich mehr als 250.000 bezahlte Fahrten ab. Auch Tesla hat kürzlich in Austin mit dem Betrieb begonnen.

Eines der aktivsten Unternehmen in diesem Sektor ist Pony.ai. Das in den USA börsennotierte Start-up ist derzeit der einzige Anbieter in China, der in allen vier größten Städten – Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen – kommerzielle Fahrten anbieten darf. Pony macht keine Angaben zur Gesamtzahl seiner Fahrzeuge, meldet aber durchschnittlich 15 Fahrten pro Fahrzeug und Tag.

Die Bank of America lobte in einer aktuellen Analyse insbesondere den Markteintritt in Shanghai als Beleg für "technologische und operative Reife" des Unternehmens. Analysten erwarten eine Ausweitung der Flotte sowie Fortschritte bei Rentabilität und Skaleneffekten. Die Bank stuft Pony mit "Kaufen" ein und sieht ein Kursziel von 21 US-Dollar. Das sind über 60 Prozent über dem aktuellen Marktpreis:

Pony-CTO Tiancheng Lou kündigte Ende Juli an, den Fokus auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Kostensenkung zu legen. In Peking testet Pony bereits die neueste Robotaxi-Generation. Das Unternehmen gibt an, die Materialkosten für sein autonomes Fahrkit um 70 Prozent reduziert zu haben. Die nächsten Quartalszahlen will Pony am 12. August vorlegen.

Auch Wettbewerber WeRide meldete Fortschritte. Das ebenfalls börsennotierte Unternehmen setzte im zweiten Quartal mit seinen Robotaxis 6,4 Millionen US-Dollar um . Morgan Stanley sieht weiteres Potenzial, verweist aber auf erhöhte Volatilität, da die Aktie stark von regulatorischen und geopolitischen Entwicklungen abhänge.

Während Waymo erste Schritte in Japan wagt, gehen chinesische Anbieter offensiv auf internationale Märkte zu. WeRide verfügt laut eigenen Angaben über Betriebsgenehmigungen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Frankreich, den Vereinigten Staaten und China. In Riad hat das Unternehmen zusammen mit Uber einen Pilotbetrieb gestartet.

Auch Baidu drängt ins Ausland. Der chinesische Internetkonzern kooperiert mit Uber, um seine Robotaxis des Typs Apollo Go auf dessen Plattform zu integrieren. Erste Einsätze im Nahen Osten und in Teilen Asiens sollen noch 2025 beginnen. China und die USA sind von der Vereinbarung ausgeschlossen. In beiden Märkten ist Uber operativ nicht präsent.

Laut Analysten der Bank of America könnten die Auslandsumsätze von Apollo Go aufgrund höherer Preissetzungsmacht deutlich lukrativer sein als in China. Baidu wird von der Bank ebenfalls mit "Kaufen" eingestuft, bei einem Kursziel von 100 US-Dollar. Die nächsten Geschäftszahlen werden für den 20. August erwartet.

Barclays schätzt, dass die meisten chinesischen Anbieter spätestens bis Ende des Jahres 2025 auf dieser Basis profitabel arbeiten dürften. Ein entscheidender Vorteil der chinesischen Wettbewerber liegt in den Kosten: Während ein Waymo-Fahrzeug derzeit rund 200.000 US-Dollar kostet, kommt Baidus Apollo RT6 auf nur 37.000 US-Dollar. Pony.ai und WeRide liegen mit rund 42.000 US-Dollar leicht darüber.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion