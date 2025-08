Der Mittelstand braucht keinen Applaus, sondern Aufträge! Bernhard Schindler, Philipp Erik Breitenfeld und Kollegen liefern mit dem THE GROW MATCH FORUM im Adlon Berlin (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Zwönitz/Berlin (ots) - Berlin, 28. Oktober 2025 - ein Datum, das für viele

Unternehmerinnen und Unternehmer zum Wendepunkt werden könnte. Im legendären

Ballsaal des Hotel Adlon startet das erste große deutsche THE GROW MATCH FORUM -

ein Format, das nicht auf Selbstdarstellung, sondern auf Umsetzung ausgelegt

ist. Keine leeren Versprechen, keine Panels zum Durchsitzen - sondern direkte

Begegnungen, neue Geschäftsimpulse und sofort konkrete Lösungen. Dahinter stehen

unter anderem die starken Namen mit klarer Haltung: Schindler Circle Founder,

Investor und Unternehmer Bernhard Schindler, Der Fachkräftegewinner HR

Unternehmer Philipp Erik Breitenfeld, Match Forum CEO Jannis Brendel und Top

LinkedIn Ad Stratege Josef Köppl.





Der deutsche Mittelstand steckt im Würgegriff aus Bürokratie, Fachkräftemangel,fehlender Nachfolge, digitalem Rückstand und politischer Ignoranz.Was er jetzt braucht, ist kein weiteres Papier - sondern echte Entlastung,mutige Entscheidungen und Formate, die ins Machen bringen statt ins Warten. DerDruck auf den Mittelstand wächstDer Zeitpunkt für dieses Forum könnte nicht relevanter sein. Der deutscheMittelstand steht massiv unter Druck - wirtschaftlich, politisch undstrukturell. Über 230.000 Unternehmen im Land haben aktuell keine geregelteNachfolge. Ein erschreckendes Signal, das nicht nur die Existenz einzelnerBetriebe bedroht, sondern das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ins Wankenbringt. Gleichzeitig sorgen überbordende Bürokratie, steigende Abgaben undwachsende regulatorische Anforderungen dafür, dass unternehmerischer Spielraumimmer weiter beschnitten wird. Dazu kommt ein Fachkräftemangel, der längst nichtmehr nur belastet, sondern in vielen Branchen echte Wachstumsschritte unmöglichmacht."Wir brauchen jetzt keine Arbeitskreise und Wirtschaftstage mehr - sondernkonkrete Formate, die ins Tun bringen", sagt Senator h.c. Bernhard Schindler,einer der Initiatoren des Forums. "Dieses Forum ist kein klassischesNetzwerktreffen. Es ist ein Reaktor für wirtschaftliche Energie. Wir bringen dieLeute zusammen, die machen - nicht die, die nur reden. Und das ganze so, dassSie live vor Ort im Adlon schon erste Erfolge erzielen."Digitalisierung braucht mehr Tempo - und echte ZugänglichkeitAuch in Sachen Digitalisierung bleibt der Mittelstand weit hinter seinenMöglichkeiten zurück. Viele Unternehmen wollen neue Technologien einsetzen, dochihnen fehlen Ressourcen, Know-how oder schlicht der Zugang zu praktikablen