Kursgewinne - Spekulationen auf US-Zinssenkungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,33 Prozent auf 130,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,63 Prozent.

Die deutschen Anleihen profitierten von wachsenden Spekulationen auf Leitzinssenkungen in den USA. Bereits am Freitag hatte ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Anleihen gestützt. Dieser blieb nicht nur im Juli hinter den Erwartungen zurück. Auch der Stellenaufbau in den beiden Vormonaten wurde drastisch nach unten revidiert. Die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank ist daher gestiegen.