MosaiQ AiPlex® Vaskulitis-Assay jetzt für den klinischen Einsatz in der Europäischen Union und anderen Ländern, die das CE-Zeichen akzeptieren, verfügbar

Eysins, Schweiz (ots/PRNewswire) - AliveDx erhält die IVDR-CE-Kennzeichnung für

einen multiplexen MosaiQ AiPlex ® Vaskulitis (VAS)-Assay, der entwickelt wurde,

um das Testen von Anti-neutrophilen zytoplasmatischen Antikörper

(ANCA)-assoziierten Vaskulitiden und Anti-GBM (Goodpasture)-Erkrankungen

voranzutreiben und die Zeit bis zum Vorliegen von Ergebnissen zu verkürzen , um

die Diagnose von Autoimmun-Vaskulitis zu unterstützen.



AliveDx, das globale In-vitro- Diagnostikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt

hat, die Patientenversorgung zu verändern, gibt heute bekannt, dass der MosaiQ

AiPlex ® Vaskulitis (VAS)-Assay die IVDR-CE-Kennzeichnung erhalten hat. Das

bedeutet, dass der MosaiQ AiPlex VAS-Assay nun für den klinischen Einsatz in der

Europäischen Union und anderen Ländern, die die IVDR-CE-Kennzeichnung

akzeptieren, verfügbar ist.





Der MosaiQ AiPlex VAS-Assay wurde entwickelt, um die Zeit bis zum Vorliegen derErgebnisse zu verkürzen und damit die Diagnose von autoimmuner Vaskulitis zuunterstützen und gleichzeitig die Arbeitsabläufe im Labor zu vereinfachen.ANCA-assoziierte Vaskulitiden umfassen drei verschiedene Syndrome: Granulomatosemit Polyangiitis (GPA, früher bekannt als Wegener-Granulomatose), mikroskopischePolyangiitis (MPA) und eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA, früherbekannt als Churg-Strauss-Syndrom). Unbehandelt kann die Anti-GBM-Krankheit zulebensbedrohlichen Folgen führen. Vaskulitiden sind komplexe Störungen, die eineEntzündung der Blutgefäßwände verursachen und zu schweren Organ- undGewebeschäden führen können. Sie können einen medizinischen Notfall darstellenund variieren erheblich je nach Gefäßgröße, Organbeteiligung und klinischenSymptomen, was eine zeitnahe und genaue Diagnose erschwert.1-7MosaiQ AiPlex ® VAS-Multiplex-Assay: Schnell, einfach und umfassendDer MosaiQ AiPlex VAS-Assay ermöglicht Gesundheitsdienstleistern einevereinfachte serologische Bewertung (Bestätigung oder Ausschluss) vonautoimmuner Vaskulitis. Mit nur 10 Mul Patientenserum liefert der TestErgebnisse für drei wichtige Autoantikörper-Marker - MPO, PR3 und GBM - in einemeinzigen, umfassenden Bericht. Diese Marker stehen im Einklang mit den aktuellenklinischen Best Practices, einschließlich der ACR/EULAR-Leitlinien 2022 zumUmgang mit ANCA-assoziierter Vaskulitis2-4und der KDIGO-Leitlinie 2021 zumUmgang mit glomerulären Erkrankungen.5" Unsere MosaiQ-Technologie liefert vollautomatisch und schnell multiplexeTestergebnisse, was die Zeit bis zum Vorliegen der Ergebnisse verkürzt und eineschnellere Diagnose von Autoimmunerkrankungen ermöglicht. Dadurch werden die