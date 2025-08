DAX und S&P 500 führen Börsenrallye an: Top- und Flopwerte im Überblick

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung, wobei die europäischen und amerikanischen Märkte insgesamt im Plus liegen. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,29% und steht aktuell bei 23.745,64 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, folgt mit einem Plus von 0,95% und erreicht 30.555,69 Punkte. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt mit einem minimalen Zuwachs von 0,03% auf 17.093,54 Punkte eine eher stagnierende Tendenz. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, steigt um 0,53% auf 3.778,88 Punkte. Auch die US-amerikanischen Märkte präsentieren sich stark. Der Dow Jones Industrial Average legt um 1,06% zu und erreicht 44.044,02 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen Anstieg von 1,18% und steht bei 6.310,07 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen eine positive Stimmung an den Börsen, wobei der DAX und der S&P 500 die größten Zuwächse unter den betrachteten Indizes verzeichnen.Die Anleger scheinen optimistisch gestimmt zu sein, was sich in den Kursgewinnen widerspiegelt.Die Commerzbank führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 4.65% an, gefolgt von Allianz mit 3.20% und Symrise, das um 3.14% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete die Daimler Truck Holding einen Rückgang von -1.15%, Porsche Holding SE fiel um -1.18% und Bayer musste einen Verlust von -2.45% hinnehmen.Die DWS Group ist der Spitzenreiter im MDAX mit einem Plus von 3.27%, während Redcare Pharmacy um 3.22% und Talanx um 3.16% zulegten.AIXTRON und Evotec verzeichneten beide einen Rückgang von -2.88%, während ThyssenKrupp mit einem Minus von -4.08% die schlechteste Performance aufwies.Heidelberger Druckmaschinen sticht im SDAX mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.64% hervor, gefolgt von Sixt mit 4.28% und MLP mit 3.49%.GRENKE fiel um -4.98%, mutares um -5.52% und Stabilus verzeichnete den größten Rückgang mit -11.20%.Im TecDAX liegt Nordex mit einem Anstieg von 2.31% an der Spitze, gefolgt von HENSOLDT mit 2.13% und Deutsche Telekom mit 1.48%.SUESS MicroTec fiel um -2.35%, während AIXTRON und Evotec beide einen Rückgang von -2.88% verzeichneten.Im Dow Jones führt 3M mit einem Anstieg von 2.40%, gefolgt von NVIDIA mit 2.37% und Walt Disney mit 1.98%.Nike (B) fiel um -0.35%, Coca-Cola um -0.40% und Amazon verzeichnete einen Rückgang von -1.17%.IDEXX Laboratories dominiert die S&P 500 mit einem beeindruckenden Anstieg von 26.72%, gefolgt von Martin Marietta Materials mit 5.57% und Williams-Sonoma mit 5.24%.FICO (Fair Isaac Corporation) fiel um -1.90%, Dexcom um -1.93% und Paramount Global Registered (B) verzeichnete einen Rückgang von -1.96%.