DWS Group - Aktie steigt rasant - 04.08.2025

DWS Group ist ein führender Vermögensverwalter mit einem breiten Angebot an Investmentfonds, ETFs und alternativen Investments. Als einer der größten in Europa hat DWS eine starke Marktstellung und konkurriert mit BlackRock, Vanguard und Amundi. Ihre Expertise in nachhaltigen Investments und digitale Innovationen sind Alleinstellungsmerkmale.

DWS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.08.2025

Die DWS Group Aktie konnte bisher um +4,03 % auf 52,33€ zulegen. Das sind +2,03 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?