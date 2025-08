Linde-Aktie: Starke Ergebnisse trotz schwächerem Industrieumfeld – Aktie überbewertet?

Linde-Quartalszahlen

Linde setzte auch im zweiten Quartal 2025 sein Wachstum weiter fort.

Der Umsatz stieg um 2,76 Prozent auf 8.495 Millionen US-Dollar und der Gewinn legte um 6,2 Prozent auf 1.766 Millionen US-Dollar zu.

Damit übertraf der Konzern die Erwartungen beim Umsatz um 1,65 Prozent und beim Gewinn um 1,40 Prozent.

Im gesamten ersten Halbjahr 2025 erhöhte sich der Umsatz um 1,47 Prozent auf 16.607 Millionen US-Dollar. Der Gewinn wuchs um 4,5 Prozent auf 3.439 Millionen US-Dollar.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Linde ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 16,30 bis 16,50 US-Dollar, was einem Wachstum von fünf bis sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Währungsbereinigt liegt das erwartete Wachstum bei vier bis fünf Prozent.

CEO-Einschätzung

„Im zweiten Quartal hat Linde erneut seine Widerstandskraft unter Beweis gestellt, da unsere Mitarbeiter trotz eines gedämpften industriellen Umfelds starke Ergebnisse erzielt haben. Unser zukünftiges Wachstum ist durch mehrere neue Projektgewinne abgesichert – darunter eine weitere langfristige Vereinbarung zur Lieferung von Gasen an eine großtechnische Anlage für kohlenstoffarmes Ammoniak an der US-Golfküste. Die aktuelle Projektpipeline im Sale-of-Gas-Geschäft umfasst 7,1 Milliarden US-Dollar und wird das Wachstum über viele Jahre hinweg unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass wir weitere hochwertige Projekte gewinnen werden – insbesondere in den Bereichen Elektronik und sauberer Energie. Für die zweite Jahreshälfte 2025 behalten wir angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit eine vorsichtige Einschätzung bei. Doch unabhängig davon bleiben wir fest entschlossen, für unsere Aktionäre langfristig Mehrwert zu schaffen“, so der Vorstandsvorsitzende Sanjiv Lamba.

Langfristentwicklung & Bewertung

Linde zählt zu den soliden Dauerinvestments mit kontinuierlichem Wachstum.

Zwischen 2015 und 2024 stieg der Umsatz von 10.776 auf 33.005 Millionen US-Dollar und der Gewinn von 1.547 auf 6.565 Millionen US-Dollar.

Quelle: https://www.linde.com/investors/financial-reports

Dabei erreichten die durchschnittliche Gewinnmarge und Kapitalrendite 14,9 Prozent beziehungsweise 5,8 Prozent. Die Eigenkapitalquote lag Ende 2024 bei stabilen 49,3 Prozent.

Trotz der sehr guten Fundamentaldaten wirkt die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,2 und einer Dividendenrendite von 1,3 Prozent auf dem aktuellen Kursniveau überbewertet (Stand: 04.08.2025).

Fazit

Linde wuchs auch im zweiten Quartal 2025 und übertraf die Erwartungen. Bei Kursrücksetzern könnte die Aktie ein attraktives Investment für langfristig orientierte Anleger sein.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 405,1EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2025, 07:26 Uhr) gehandelt.