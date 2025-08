METLEN nimmt den Handel an der Londoner Börse auf

Aus diesem Anlass nahmen der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von METLEN, Evangelos Mytilineos, und Mitglieder des Führungsteams an der offiziellen Markteröffnungszeremonie an der Londoner Börse teil und feierten die Transformation von METLEN in ein doppelt börsennotiertes Unternehmen an einer der bedeutendsten Börsen Europas.

„Der heutige Tag markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg von METLEN zu einer globalen Energie- und Industriemacht", sagte Evangelos Mytilineos. „Unsere Notierung an der Londoner Börse spiegelt die Größe und den Ehrgeiz unseres Energie- und Metallgeschäfts wider und verbessert unsere Fähigkeit, internationale Investoren zu erreichen, während wir weiter über Märkte und Kontinente hinweg wachsen."

Wie bereits angekündigt, wird die LSE der primäre Börsenplatz von METLEN sein, mit einer Zweitnotierung an der Athener Börse, an der der Handel heute ebenfalls aufgenommen wurde.

METLEN ist das erste Unternehmen, das an der LSE notiert und dessen Hauptnotierung auf Euro lautet.

Morgan Stanley & Co. International Plc und Citigroup Global Markets Limited fungierten als gemeinsame Finanzberater und Sponsoren von METLEN im Zusammenhang mit der LSE-Notierung (die britischen Sponsoren).

Die National Bank of Greece S.A. und die Piraeus Bank fungierten als Berater von METLEN in Bezug auf das SEO und die Notierung an der Athener Börse (die griechischen Berater).

Clifford Chance LLP fungierte als internationaler Rechtsberater für METLEN.

Die Anwaltskanzlei Bernitsas fungierte als griechischer Rechtsberater für METLEN.

Latham & Watkins fungierte als internationale Rechtsberater für die britischen Sponsoren.

Karatzas & Partners fungierte als griechischer Rechtsberater für die britischen Sponsoren.

Die Anwaltskanzlei Papanikolopoulou & Partners fungierte als griechischer Rechtsberater der griechischen Berater.

EY LLP fungierte als internationaler Steuerberater für METLEN.

PricewaterhouseCoopers LLP fungierte als berichtender Buchprüfer für METLEN in Verbindung mit dem LSE-Listing.

INFORMATIONEN ZU METLEN:

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN oder das Unternehmen) ist die Muttergesellschaft eines multinationalen Industrie- und Energiekonzerns und ein führendes Unternehmen der Metallurgie- und Energiebranche, das sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist primär an der Londoner Börse und sekundär an der Athener Börse notiert und hat einen konsolidierten Umsatz und ein EBITDA von 5,68 Milliarden Euro bzw. 1,08 Milliarden Euro (2024). Die METLEN-Gruppe ist ein Referenzpunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer und globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Bauxit-, Aluminiumoxid- und Primäraluminium-Produktionseinheit in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet die METLEN-Gruppe umfassende Lösungen, die thermische und erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. Die Unternehmensgruppe ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in mehr als 40 Ländern aktiv und verfolgt ein umfassendes synergetisches Modell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor, während sie die Entwicklung großer Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende übernimmt. www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

