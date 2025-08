Carrier schließt Übernahme der Blaich Automation GmbH ab und eröffnet erste Niederlassung von Automated Logic in Deutschland

Mit dieser Akquisition eröffnet Automated Logic seine erste eigene Niederlassung in Deutschland und erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich der intelligenten Gebäudeautomation in der größten europäischen Volkswirtschaft erheblich. Blaich Automation liefert fortschrittliche, kundenspezifische Steuerungssysteme für unternehmenskritische Bereiche wie Rechenzentren, Pharmazeutika und Industrieanlagen.

„Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt zur Stärkung der Präsenz von Automated Logic in Mitteleuropa und zur Erweiterung unserer Fähigkeit, integrierte, intelligente Gebäudelösungen in Hochleistungsbereichen mit hoher Nachfrage zu liefern", sagte Karl Boerner, Geschäftsführer, Mitteleuropa, Carrier Commercial Climate Solutions Europe. „Das technische Fachwissen und der ausgezeichnete Ruf von Blaich in Bezug auf die Liefertreue passen perfekt zu den globalen Kompetenzen und dem Engagement von Automated Logic, Kunden bei der Optimierung der Gebäudeperformance, Energieeffizienz und Betriebsstabilität zu unterstützen."

Blaich Automation wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Stuttgart. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Programmierung und Integration einheitlicher Steuerungsplattformen spezialisiert, die Gebäudemanagement, industrielle Automatisierung und Medientechnologien miteinander verbinden. Das Unternehmen ist bekannt für seine Fähigkeit, nahtlose End-to-End-Lösungen zu liefern, die auf komplexe betriebliche und gesetzliche Umgebungen zugeschnitten sind.

„Der Beitritt zu Carrier als Außenstelle von Automated Logic stellt ein aufregendes neues Kapitel für Blaich Automation dar", sagte Daniel Blaich, Gründer und Geschäftsführer von Blaich Automation. „Die Führungsposition von Automated Logic im Bereich intelligenter Gebäudetechnologien und unser gemeinsames Engagement für Innovation und Qualität werden es uns ermöglichen, unseren Einfluss auszuweiten und unseren Kunden in ganz Deutschland und darüber hinaus einen noch größeren Mehrwert zu bieten."