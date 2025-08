DAX schaltet in den Korrekturmodus Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Pünktlich zum Start in den August und damit in eine saisonal schwache Börsenphase kamen die Kurse an der Frankfurter Börse ins Rutschen. Der DAX ist mit dem Absturz unter 23.500 Punkte …