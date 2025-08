Gerresheimer - Aktie geht steil - 04.08.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Gerresheimer in den letzten drei Monaten Verluste von -31,05 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -14,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -40,66 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,99 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,64 % 1 Monat -13,69 % 3 Monate -31,05 % 1 Jahr -54,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die geplante Abspaltung und den Verkauf des Moulded Glass-Geschäfts von Gerresheimer, um sich auf die Pharma- und Biotech-Branche zu konzentrieren. Die Kursentwicklung zeigt nach der Ankündigung einen Anstieg, was auf positive Marktreaktionen hinsichtlich der Verschuldungsreduktion hinweist. Es gibt Bedenken, dass der Verkaufsprozess länger dauern könnte, mit einem Abschluss frühestens 2026. Die Bewertung der Aktie wird als niedrig angesehen, mit Potenzial für zukünftiges Wachstum durch die strategische Neuausrichtung. Es gibt Spekulationen über mögliche Übernahmen, die die Unsicherheit über die Kursentwicklung verstärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd.EUR wert.

Gerresheimer transformiert sich: Durch die Abspaltung des Moulded-Glass-Geschäfts fokussiert sich das Unternehmen auf die Pharma- und Biotechbranche, während es in innovative Glasproduktion investiert.

Gerresheimer AG is embarking on a transformative journey by divesting its thriving Moulded Glass business, a global leader with eight plants and impressive financial performance. In 2024, this powerhouse unit boasted revenues of EUR 735 million, …

Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer will sein Behälterglasgeschäft (Moulded-Glass) separieren und anschließend verkaufen. Die geplante Veräußerung sei Teil der Transformation des Konzerns zu einem reinen System- und Lösungsanbieter für …

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.