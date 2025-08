Börsen Update USA - 04.08. - US Tech 100 stark +1,68 %

Der Dow Jones steht bei 44.053,54 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.

Top-Werte: NVIDIA +4,03 %, Microsoft +2,81 %, Walt Disney +2,51 %, 3M +2,22 %, Goldman Sachs Group +2,04 %

Flop-Werte: Amazon -1,02 %, Chevron Corporation -0,80 %, Procter & Gamble -0,13 %, Nike (B) -0,02 %, Coca-Cola +0,01 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:49) bei 23.147,07 PKT und steigt um +1,68 %.

Top-Werte: IDEXX Laboratories +26,63 %, Shopify +6,16 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,56 %, Constellation Energy +4,50 %, Marvell Technology +4,23 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -11,88 %, Dexcom -4,03 %, Adobe -2,23 %, The Kraft Heinz Company -2,13 %, Warner Bros. Discovery (A) -1,40 %

Der S&P 500 steht bei 6.316,54 PKT und gewinnt bisher +1,29 %.

Top-Werte: IDEXX Laboratories +26,63 %, Williams-Sonoma +5,93 %, Monolithic Power Systems +5,27 %, Martin Marietta Materials +5,19 %, PG&E Corporation +4,94 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -11,88 %, Lyondellbasell Industries -4,51 %, Dexcom -4,03 %, Church & Dwight -2,56 %