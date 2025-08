Travelzoo auf Platz 1 für Reiseangebote in BILD-Studie

Berlin (ots/PRNewswire) - Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für

Reisebegeisterte, ist in einer großen Verbraucherbefragung im Auftrag von BILD,

Deutschlands größter Tageszeitung, zur Nummer eins in der Kategorie

"Reiseschnäppchen" gekürt worden.



456.942 Verbraucherinnen und Verbraucher bewerteten 2.090 Marken in

verschiedenen Branchen - darunter auch Reisen. Gefragt wurde: Welche Unternehmen

bieten einen hohen Kundennutzen? Welche erfüllen die Erwartungen? Travelzoo,

1998 vom Deutschen Journalisten Ralph Bartel gegründet, erhielt die höchste

Bewertung im Bereich Reiseangebote.





