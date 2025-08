Euro verteidigt jüngste Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat jüngste Kursgewinne zum US-Dollar am Montag verteidigt. Im New Yorker Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1568 US-Dollar. Sie bewegte sich so auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1565 (Freitag: 1,1404) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8646 (0,8768) Euro gekostet.

Am Freitag war der Eurokurs kräftig gestiegen. Ein unerwartet schwacher US-Arbeitsmarktbericht hatte die Spekulation auf sinkende Zinsen durch die amerikanische Notenbank Fed verstärkt, den Dollar unter Druck gesetzt und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.