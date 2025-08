UniCredit - Aktie steigt kräftig - 04.08.2025

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

UniCredit Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die UniCredit Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,82 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?