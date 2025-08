Ben Zhou von Bybit lädt die Community ein, ihren eigenen Erfolg im Mid-Year Keynote Livestream neu zu schreiben

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit (https://www.bybit.com/en/press) , die

zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen hat eine exklusive

Live-Keynote mit Mitbegründer und CEO Ben Zhou angekündigt, in der das nächste

Kapitel der Krypto-Evolution mit bahnbrechenden Enthüllungen über die neuen

Schritte von Bybit definiert werden soll.



Unter dem Titel " Keynote with Ben: Reshaping what's next, Bit by Bit

(https://www.bybit.com/en/press/live/keynote-with-ben-2025-h1) " (Keynote mit

Ben: die Zukunft neu gestalten, Bit für Bit), wird der Livestream die

ereignisreiche erste Hälfte des Jahres 2025 für Bybit 2025 reflektieren, das

Engagement der Börse bekräftigen, ein Standardträger in Sachen Sicherheit und

Innovation zu werden, und Ben die Gelegenheit geben, einige der dringenden

Fragen zu beantworten, die allen auf der Seele liegen: wie Bybit es geschafft

hat, nicht nur zu überleben, sondern trotz aller Herausforderungen zu florieren,

und wie die Kraft der Community zusammenkommen konnte, um die Klasse der

digitalen Vermögenswerte neu zu gestalten.





