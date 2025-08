Onco-Innovations kann über Start-Up-Vereinbarung mit Avance im klinischen Bereich wichtige Fortschritte erzielen

Vancouver, Kanada – 4. August 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Start-Up-Vereinbarung mit der Firma Avance Clinical Pty Ltd. („Avance“), einer führenden Auftragsforschungsorganisation, unterzeichnet hat. Avance wird mit der Erstellung wichtiger regulatorischer und klinischer Unterlagen beauftragt. Dazu zählen etwa die für die Einreichung von Zulassungsanträgen für Humanstudien erforderlichen wissenschaftlichen Zusammenfassungen und Studienpläne für den Leitkandidaten des Unternehmens, den exklusiv lizenzierten Polynukleotid-Kinase-Phosphatase-Inhibitor (PNKP) (die „Technologie“), bei dem es sich um ein polymerverkapseltes First-in-Class-Therapeutikum handelt. Diese Arbeiten sollen die Grundlage für die behördliche Genehmigung und die Einleitung klinischer Studien schaffen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Onco von Avance fachkundige klinische und regulatorische Unterstützung bei der Durchführung von Studien zu Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium mit PTEN-[1] oder SHP-1[2]-Defizienz. Das Leistungsspektrum beinhaltet das Verfassen einer Prüfarztbroschüre mit einer Zusammenfassung der präklinischen Leistung des Arzneimittels, die Erstellung eines detaillierten klinischen Studienprotokolls sowie die unabhängige medizinische und statistische Prüfung einer klinischen Phase-I-Studie. Diese Unterlagen gelten bei den Zulassungsbehörden als wesentliche Voraussetzungen, um die Sicherheit und den wissenschaftlichen Nutzen eines Prüfpräparats zu beurteilen.

Darüber hinaus wird Avance eine nicht-klinische Lückenanalyse durchführen, in deren Rahmen das vorhandene Datenmaterial überprüft wird, um alle verbleibenden präklinischen Arbeiten zu ermitteln, die für einen zukünftigen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (IND) erforderlich sind. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Planung und Vorbereitung eines sogenannten „Pre-IND-Meetings“ mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) – ein wichtiger regulatorischer Meilenstein, der darauf abzielt, das Studiendesign von Onco mit den Erwartungen der Behörde in Einklang zu bringen und das Entwicklungsrisiko entsprechend zu verringern.