Daten-Firma Palantir legt dank KI weiter kräftig zu

Sperrminoritaet schrieb 29.07.25, 13:33

„Wer Daten deutscher Sicherheitsbehörden in die Hände fragwürdiger US-Tech-Oligarchen gibt, gefährdet nicht nur unsere digitale Souveränität, sondern leistet der unkontrollierten Massenüberwachung Vorschub.“







Wer wichtige Positionen in deutschen Ministerien in die Hände von Grünlinge mit fragwürdiger Ideologie gibt, gefährdet nicht bloß Deutschlands Souveränität, sondern leistet der unkontrollierten Masseneinwanderung Vorschub.