US-Regierung lügt zu Migranten-Hungerstreik

OCHOPEE/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Florida Immigrant Coalition (FLIC) wirft der Regierung von US-Präsident Donald Trump vor, einen Hungerstreik in einer neuen Haftanstalt für Migranten in dem Bundesstaat zu vertuschen. "Die Häftlinge sagen selbst, dass sie im Hungerstreik sind", sagte FLIC-Vertreter Thomas Kennedy der Deutschen Presse-Agentur. Man wisse, dass mehrere Personen in Krankenhäuser eingeliefert worden seien. "Das ist doch bizarr", so Kennedy weiter. Die Behauptung des Heimatschutzministeriums sei eine "sehr seltsame und leicht zu widerlegende Lüge".

Die FLIC setzt sich für die Rechte von Migranten ein und hatte in den vergangenen Tagen mehrfach auf die Zustände in der als "Alligator Alcatraz" bezeichneten Haftanstalt aufmerksam gemacht. Mehrere Medien berichteten auch unter Berufung auf die Organisation über einen Hungerstreik, der nach Angaben von Bürgerrechtlern und Angehörigen seit knapp zwei Wochen andauere. Mindestens ein kubanischer Migrant und dessen Ehefrau bestätigten gegenüber dem US-Sender NBC News und der spanischen Zeitung "El País", er verweigere aus Protest die Nahrungsaufnahme und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.