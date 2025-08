Mehr Dividende als die Allianz: Axa nach dem Rücksetzer wieder ein Kauf

Trotz des Rückgangs des Aktienkurses nach der Veröffentlichung der Zahlen sieht Berenberg-Analyst Michael Huttner drei Gründe, warum Anleger den Halbjahresbericht positiv sehen sollten. Erstens gingen die Rückstellungen aus Vorjahren um 1,1 Prozent zurück, was unter dem üblichen Wert von 1,5 Prozent lag. Zweitens sinken die Kosten für Rückversicherung, was sich positiv auf das Unternehmen auswirken sollte, da AXA jährlich rund 2,5 Milliarden Euro für Rückversicherungsdeckungen aufwendet. Und drittens werden die geplanten Prämienerhöhungen im britischen Gesundheitsmarkt von 8 bis 15 Prozent ab dem zweiten Halbjahr 2025 voraussichtlich rund 100 Millionen Euro zusätzlicher Erträge bringen.

Die Franzosen investieren gezielt in Zukunftsbereiche wie das Mid-Market-Segment in den USA und Europa, sowie das Lebensversicherungsangebot in Belgien. Zudem plant AXA, im Bereich Wealth Management in Hongkong zu stärken. Dennoch senkt Analyst Huttner die Analysten seine Schätzung für das Wachstum des operativen Ergebnisses für 2025 von ursprünglich 10 auf nun 8 Prozent aufgrund ungünstigerer Währungsentwicklungen.