Weniger als einen Monat vor dem Start der VT Trading Arena kämpfen Händler um das Preisgeld von bis zu 1.000.000 USD

SYDNEY, 5. August 2025 /PRNewswire/ -- Die zehnwöchige globale Handelschallenge von VT Markets , die VT Trading Arena, hat neue Maßstäbe gesetzt und sich als eines der führenden internationalen Handelsevents des Jahres etabliert. Händler aus aller Welt treten dabei gegeneinander an, um sich einen Anteil am beeindruckenden Preispool von 1.000.000 USD zu sichern.

- Gesamtes Handelsvolumen übersteigt 2 Mrd. USD in den ersten 4 Wochen: Diese immense Handelsaktivität spiegelt deutlich wider, wie hoch die Einsätze der Teilnehmer sind und wie stark der Wettbewerbsgeist dieses Events ist.

- Meistgehandelte Symbole: Die meistgehandelten Symbole im Wettbewerb geben wertvolle Einblicke in die Strategien der globalen Händler. Forex-Paare mit hohem Handelsvolumen, wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY, dominieren die Rangliste. Diese strategische Konzentration auf die wichtigsten Währungspaare unterstreicht die Bedeutung von Liquidität und Kursbewegungen für die Entwicklung effektiver Handelsstrategien. Da Händler ihre Vorgehensweise an die Marktbedingungen anpassen, stehen diese beliebten Paare weiterhin im Mittelpunkt des Geschehens.

- 300.000 USD werden durch Drehen des Glücksrads vergeben: Ein Hauptmerkmal des Wettbewerbs, der Belohnungsmechanismus „Spin the Wheel" (oder Glücksrad), hat bereits über 300.000 USD in Form von Geldpreisen und zusätzlichen Belohnungen ausgeschüttet. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, verschiedene Preise zu gewinnen, darunter Bargeldauszahlungen, Handelsgutscheine und exklusive Veranstaltungstickets, was den Wettbewerb noch spannender machte.

Die VT Trading Arena belohnt die Teilnehmenden während des gesamten Wettbewerbs, wobei der beste Trader alle fünf Wochen einen Hauptpreis von 10.000 USD erhält. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 7.000 USD bzw. 3.000 USD, was eine weitere Motivation darstellt, sich zu engagieren.

Weitere Informationen über die Teilnahme, die Teilnahmebedingungen und die vollständige Liste der Preise finden Sie auf der Website: https://vttradingarena.com/

* Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kommende Werbeaktionen

Um die VT Trading Arena noch spannender zu machen, bietet VT Markets eine Reihe von Flash-Sale-Aktionen an:

- 10-Tage Flash Sale (25. August bis 3. September): Verdienen Sie bis zu 300 USD Cashback, wenn Sie mit einer ausgewählten Gruppe von US- und Metallprodukten handeln!

- 5-Tage-Angebot mit begrenzter Laufzeit (18.–22. August): Mit jeder Einzahlung von 500 USD in qualifizierte Handelsinstrumente sichern Sie sich die Chance, ein 14-Zoll-MacBook Pro zu gewinnen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2743262/VT_Trading_Arena_Heats_Up_Traders_Compete_Prize_Pool_USD1.jpg

